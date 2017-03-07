Самоуправлениям гарантируют 19,5% общих налоговых поступлений

Правительство предложит гарантировать самоуправлениям доходы в размере 19,5% общих налоговых поступлений государства, чтобы налоговая реформа не вызвала значительной недостачи в их бюджета. Об этом сегодня премьер-министр Марис Кучинскис сообщил в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама».

Уже подсчитано, что налоговая реформа создаст в бюджетах самоуправлений «финансовую яму» примерно в 135 млн евро, не заполнив которую гарантированными государством доходами, выполнить реформу будет трудно, указал он. У всех самоуправлений есть обязательства и бюджетные план, поэтому мы не можем безответственно предлагать реформы и урезать их доходы, пояснил премьер.

Правительство намерено предложить самоуправлениям компенсировать потерю налоговых доходов на время, пока налоговая реформа не принесет улучшений в экономике. Предполагается, что государство будут давать самоуправлениям деньги в виде дотаций.

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Других «финансовых ям» налоговая реформа не создает, а, например, в социальный бюджет она добавит 100 млн евро.

Любая реформа тяжела, подчеркнул Кучинскис, указав, что налоговая реформа будет возможна лишь в том случае, если будет уделено внимание уменьшению теневой экономики. Реформу еще предстоит доработать в нюансах и продолжить ее широкое обсуждение, добавил премьер.

Как сообщалось,

для обсуждения планируемой реформы налоговой системы будет образована рабочая руководящая группа.

В рабочую группу по управлению налоговой реформой войдут представители организаций предпринимателей, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации крупных городов, партий правящей коалиции, отраслевые министры, руководители комиссий Сейма по бюджету и финансам (налогам), по социальным делам и труду и по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды.

Министерство финансов предлагает установить ПНН в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности. Минфин предлагает ввести дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро, то есть нулевой необлагаемый минимум будет при зарплате 1350 евро, а 300 евро - при минимальной зарплате.

Также предлагается постепенно повысить необлагаемый минимум для пенсионеров.

Ставка НДС останется прежней - 21%, но шире планируется применять так называемый реверсный НДС. Министерство предлагает повышать акциз, налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость ставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.

Минфин предлагает сохранить НМП, уменьшив порог оборота для микропредприятий с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро. Дивиденды с НМП будут облагаться 20%-ным налогом.

Разработаны также три рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения. Первый сценарий предусматривает из платежей социального страхования выделять на медицину 1%, что даст бюджету дополнительно 167 млн евро. Второй сценарий предусматривает увеличение пациентских взносов, если пациент не платит соцвзносов, а третий - увеличить НДС на один процентный пункт, что позволит взимать дополнительно 80 млн евро.