По росту экономики в конце года Латвия занимала 11-е место в ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В четвертом квартале 2016 года по приросту внутреннего валового продукта (ВВП) Латвия занимала 11-е место среди стран ЕС, свидетельствуют опубликованные во вторник данные «Eurostat».

В четвертом квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года ВВП Латвии вырос на 2,2%.

Больше годовой прирост ВВП был в Румынии (+4,8%), Словении (+3,6%), Хорватии (+3,5%), Болгарии (+3,4%), Польше (+3,1%), Литве и Испании (по +3%), в Словакии (+2,9%), Эстонии и на Кипре (по +2,8%), в Нидерландах (+2,5%) и Швеции (+2,3%).

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За год ВВП в четвертом квартале вырос в 24 странах ЕС, в Греции ВВП упал на 1,1%.

В Германии годовой прирост ВВП составил 1,8%, квартальный - 0,4%.

В четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом ВВП вырос в 23 странах ЕС, в Греции он сократился на 1,2%, в Финляндии не изменился.

В Латвии ВВП за квартал вырос на 1,1%, в Эстонии - на 1,9%, в Польше - на 1,7%, в Литве - на 1,4%, Румынии - на 1,3%, в Словении - на 1,2%.

В ЕС в целом экономика за год выросла на 1,9%, в еврозоне - на 1,7%, за квартал - соответственно на 0,5% и на 0,4%.

Данные об изменениях ВВП Ирландии, Люксембурга и Мальты недоступны.


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