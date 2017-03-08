Экономист: впервые за 17 лет мы экспортировали больше, чем импортировали

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Данные Банка Латвии свидетельствуют, что прошлый год завершился с положительным балансом текущего счета. Излишек текущего счета составил 1.5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что является существенным улучшением по сравнению с 2015 годом, когда на текущем счету наблюдался дефицит в размере 0.8% от ВВП.

Улучшение баланса текущего счета преимущественно обусловлено улучшением баланса торговли товарами и услугами. Он в прошлом году стал положительным – впервые за последние 17 лет мы экспортировали больше, чем импортировали! Правда, здесь следует добавить, что этому в большой степени способствовал спад импорта товаров, отобразивший снижение цен на сырье в мире, а также спад реэкспорта и слабую инвестиционную активность. По данным Центрального статистического управления в прошлом году стоимость импортированных товаров уменьшилась на 1.7%, на что наибольшее влияние оказали минеральные продукты, а также машины и оборудование.

Баланс торговли услугами продолжил улучшаться третий год подряд благодаря росту экспорта услуг (+5.1% в прошлом году).

Хотя экспорт транспорта, особенно железнодорожного, в прошлом году упал и тем самым притормозил рост экспорта услуг, положительный рост обеспечил прирост экспорта строительных, телекоммуникационных, IT-услуг и других услуг хозяйственной деятельности.

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Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в прошлом году был слабее, чем обычно. Приток ПИИ достиг лишь 0.6% от ВВП, в то время как в предыдущие пять лет он составлял в среднем 3.7%. Правда, на слабость ПИИ в большой степени повлияли уменьшение основного капитала финансового сектора и выплата дивидендов, что объяснимо вялым кредитным спросом, на поддержание которого сейчас не требуется столь большой капитал. Если бы не этот фактор, приток ПИИ в прошлом году был бы равноценен достижениями предыдущих лет.

Мы ожидаем, что в этом году экспорт товаров и услуг будет расти быстрее, чем в прошлом году – и под влиянием ценового эффекта, и под влиянием прироста внешнего спроса.

Если рассчитывать на своевременное внедрение проектов фондов ЕС, в этом году должна восстановиться инвестиционная активность, что вместе с возобновлением прироста цен на сырье будет поднимать импорт. Ожидается, что импорт превысит экспорт, в результате чего торговый баланс опять станет негативным. В свою очередь, это означает, что на текущем счету будет наблюдаться небольшой дефицит, который пока что точно не должен быть основанием для беспокойства.

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