На местные овощи, фрукты и ягоды может быть установлен НДС в размере 5% вместо 21%

Сегодня группа экспертов Министерства земледелия предоставила свои предложения по снижению налога на добавленную стоимость (НДС) для продовольствия. Пока снижение налога предлагается ввести в отношении овощей, фруктов и ягод, выращенных в Латвии. Для них может быть применен НДС в размере 5%.
Правда подчеркивается, что снижение НДС имеет смысл только в том случае, если торговые сети и магазины пропорционально снизят цены на эти виды продуктов. В этом случае местные производители смогут повысить свою конкурентоспособность по сравнению с импортным товаром, а жители получат качественные и недорогие продукты.