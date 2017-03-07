На местные овощи, фрукты и ягоды может быть установлен НДС в размере 5% вместо 21%

 

Фото: flickr.com/Sharon Mollerus

Сегодня группа экспертов Министерства земледелия предоставила свои предложения по снижению налога на добавленную стоимость (НДС) для продовольствия. Пока снижение налога предлагается ввести в отношении овощей, фруктов и ягод, выращенных в Латвии. Для них может быть применен НДС в размере 5%.

Правда подчеркивается, что снижение НДС имеет смысл только в том случае, если торговые сети и магазины пропорционально снизят цены на эти виды продуктов. В этом случае местные производители смогут повысить свою конкурентоспособность по сравнению с импортным товаром, а жители получат качественные и недорогие продукты.


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