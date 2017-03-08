На местные и грунтовые дороги в год необходимо 130 млн евро

Для того чтобы привести в порядок местные и грунтовые дороги, ежегодно требуется 130 млн евро, тогда как текущее финансирование составляет всего 10 млн евро, сказал Латвийскому радио руководитель АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) Янис Ланге.

Он не согласился с тем, что нынешней весной состояние дорог хуже, чем в другие годы, но отметил, что прошедшей зимой состояние грунтовых дорог основательно подпортили погодные условия. Зимой было пять циклов, когда периодически земля замерзала, покрывалась снегом и вновь оттаивала. По этой причине местные и грунтовые дороги в этом году очень разбиты.

«С учетом климатических условий зимой за несколько последних лет, если ничего не менять в распределении финансирования, ситуация с грунтовыми дорогами будет становиться все хуже», - предупредил руководитель ЛВЦ.

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Общая протяженность грунтовых дорог в Латвии составляет около 11 тысяч километров, но на их ремонт выделяется всего 10 млн евро в год,

что примерно в восемь раз меньше, чем требуется. Каждый год для содержания и ремонта местных и гравийных дорог необходимо минимум 130 млн евро.

Ланге отметил, что это вопрос приоритетов, потому что деньги из фондов Европейского союза и бюджетные средства вкладываются в первую очередь в ремонт асфальтированных дорог, где выше интенсивность движения.

Состояние асфальтированных дорог с каждым годом улучшается на 2%.

По словам руководителя ЛВЦ, в текущих погодных условиях невозможно что-то сделать, чтобы улучшить состояние дорог, лишь на отдельных этапах можно отвести с проезжей части воду. Чтобы начать обработку дорог автогрейдерами, нужно ждать более благоприятной погоды. Также самоуправления и сами жители должны следить за тем, чтобы на дорогах соблюдались ограничения по массе, которые в настоящее время установлены на 70% дорог.