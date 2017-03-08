На местные и грунтовые дороги в год необходимо 130 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Для того чтобы привести в порядок местные и грунтовые дороги, ежегодно требуется 130 млн евро, тогда как текущее финансирование составляет всего 10 млн евро, сказал Латвийскому радио руководитель АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) Янис Ланге.

Он не согласился с тем, что нынешней весной состояние дорог хуже, чем в другие годы, но отметил, что прошедшей зимой состояние грунтовых дорог основательно подпортили погодные условия. Зимой было пять циклов, когда периодически земля замерзала, покрывалась снегом и вновь оттаивала. По этой причине местные и грунтовые дороги в этом году очень разбиты.

«С учетом климатических условий зимой за несколько последних лет, если ничего не менять в распределении финансирования, ситуация с грунтовыми дорогами будет становиться все хуже», - предупредил руководитель ЛВЦ.

Реклама

Общая протяженность грунтовых дорог в Латвии составляет около 11 тысяч километров, но на их ремонт выделяется всего 10 млн евро в год,

что примерно в восемь раз меньше, чем требуется. Каждый год для содержания и ремонта местных и гравийных дорог необходимо минимум 130 млн евро.

Ланге отметил, что это вопрос приоритетов, потому что деньги из фондов Европейского союза и бюджетные средства вкладываются в первую очередь в ремонт асфальтированных дорог, где выше интенсивность движения.

Состояние асфальтированных дорог с каждым годом улучшается на 2%.

По словам руководителя ЛВЦ, в текущих погодных условиях невозможно что-то сделать, чтобы улучшить состояние дорог, лишь на отдельных этапах можно отвести с проезжей части воду. Чтобы начать обработку дорог автогрейдерами, нужно ждать более благоприятной погоды. Также самоуправления и сами жители должны следить за тем, чтобы на дорогах соблюдались ограничения по массе, которые в настоящее время установлены на 70% дорог.



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 51980 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Врачи поставили Диме Билану неутешительный дигноз Showbiz

Врачи поставили Диме Билану неутешительный дигноз

Европа запустила ракету на украинском двигателе Hi-Tech

Европа запустила ракету на украинском двигателе

В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla Hi-Tech

В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla

Венеция полностью уйдет под воду примерно через 80 лет Hi-Tech

Венеция полностью уйдет под воду примерно через 80 лет

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной модели Wo&Men

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной модели

Транспорт

Финансы

TVNET спрашивает

Сколько денег на цветы и подарки ты планируешь потратить 8 марта? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 