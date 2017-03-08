Аугулис: для ремонта дорог можно использовать пенсионный фонд

Для приведения в порядок автодорог можно использовать средства пенсионного фонда, сказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр сообщения Улдис Аугулис.

Он считает, что это одно из решений, где взять деньги на ремонт дорог, но необходимо быть полностью уверенными в том, что доходность второго уровня пенсий не снизится.

По словам министра, за 25 лет дефицит ремонта автодорог достиг 4 млрд евро. Выделить такие средства из бюджета невозможно, так как это половина всех расходов страны за год.

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Министр сообщил, что возможное использование пенсионного фонда для ремонта дорог планируется обсудить уже на этой неделе.

Как сообщалось, депутаты Баускской краевой думы ранее на внеочередном заседании решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния грунтовых дорог, а жители Брунавской волости готовы блокировать шоссе Рига-Бауска-граница с Литвой, протестуя против плохого состояния дорог.

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