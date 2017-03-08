Аналитики: в Латвии инфляция выше 3%, вероятно, продержится недолго

В Латвии инфляция выше 3%, вероятно, продержится недолго, заявили банковские аналитики, комментируя февральские данные Центрального статистического управления.

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Младший экономист «Swedbank» Линда Вилдава сказала, что в настоящий момент цены на товары растут за счет сырья, то есть нефти и продовольствия, которые в начале прошлого года были гораздо дешевле.

«Так как стремительного роста цен на нефть и продукты питания в этом году больше не ожидается, эффект от их повышения будет постепенно снижаться. В этом году мы снова ждем развития экономики, в том числе и благодаря притоку средств из фондов ЕС, более стремительному росту занятости и уменьшению безработицы. Предпринимателям придется тратить все больше усилий на то, чтобы найти работников, и повышать зарплаты. Поэтому расти могут цены на услуги», - сказала она.

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Вилдава прогнозирует, что годовая инфляция к концу года уменьшится, и среднегодовая составит 2,5%.

Экономист банка «Citadele» Мартиньш Аболиньш сказал, что февральский рост цен был немного стремительнее, чем ожидалось. «Это по-прежнему сравнительно низкая инфляция, но после длившегося более трех лет периода дефляции или очень низкой инфляции такой рост цен может показаться довольно сильным. Хорошая новость в том, что инфляция в Латвии начинает стабилизироваться и до второй половины года может существенно не измениться», - сказал он.

По мнению Аболиньша, рост цен более чем на 70% связан с внешними факторами, и новые колебания цен на нефть и продукты питания могут поменять и тенденции в Латвии. Инфляция, связанная с внутренними факторами, остается при этом достаточно стабильной, рост цен на услуги держится на уровне 3%, хотя зарплаты давно уже растут быстрее, чем производительность.

В феврале цены на продукты питания в Латвии увеличились на 1,1%, а рост по сравнению с февралем прошлого года составил 6,4%.

На 3,7% выросли цены на тепловую энергию, и, по прогнозам «Латвияс газе», рост продолжится и в марте. «Этот рост все еще отражает повышение цен на нефть в конце прошлого года, но сейчас на мировом рынке нефти, вероятно, достигнут известный баланс между спросом и предложением, поэтому инфляция и в Латвии не будет повышаться так быстро», - сказал Аболиньш.

Как сообщалось, в феврале цены по сравнению с январем выросли на 0,4%, а в течение года по сравнению с февралем 2016 года на 3,3%.

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