Штейнбука оценила налоговую реформу: неплохо

Инна Штейнбука
 

Инна Штейнбука. Фото: Ieva Lūka / LETA

Предложение Латвии о налоговой реформе в основном заслуживает поддержки, заявила передаче LNT «900 секунд» руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбуке.

В то же время опасения Еврокомиссии вызывает механизм компенсации.

Штейнбука сказала, что Латвия с 2012 года демонстрировала очень высокую фискальную дисциплину, но в контексте налоговой реформы пока непонятно, каков будет механизм компенсации, если борьба с теневой экономикой окажется безуспешной. Есть определенный риск увеличения дефицита, сказала она.

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Штейнбука напомнила, что Еврокомиссия и Совет Европы уже несколько раз обращали внимание правительства на необходимость налоговой реформы и уменьшения налогов на рабочую силу.

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