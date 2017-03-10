Малый бизнес Балтии: если все так хорошо, то почему всем плохо?

Виды на 2017 год у предприятий малого и среднего бизнеса всех балтийских стран не блещут оптимизмом. Об этом свидетельствует проведенный экспертами SEB банка анализ, основанный на опросе предпринимателей. Маловато в ожиданиях-2017 оптимизма... Позитивнее всех настроен бизнес в Литве. Латвийские же предприниматели этой весовой категории были особенно критичны. Русский TVNET побывал на пресс-конференции с участием аналитиков банка, финансовых специалистов и представителей бизнес сообщества.

Сначала о грустном: общий уровень оптимизма малого и среднего бизнеса снизился во всех странах Балтии и достиг самого низкого уровня за три последних года.

Наиболее позитивно и оптимистично настроены в Литве - рост оборота в 2017 году прогнозируровали 81 процент малых и средних предприятий. Осторожнее в ожиданиях предприниматели Эстонии - здесь наращивать объемы готовы 69 процентов опрошенных. В Латвии же с оптимизмом смотрят в будущее всего 39 предприятий этой весовой категории.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Обзор балтийского бизнеса - на сайте банка

Реклама

Пессимистов среди малых и средних предприятий Латвии, увы, вдвое больше, чем в Эстонии и второе больше, чем в Литве. У нас же в минувшем году был отмечен наибольший по сравнению с соседями спад в объемах инвестиций. Но именно латвийские предприниматели реже, чем их соседи, заявляли о готовности внедрять инновационные продукты или услуги в году нынешнем.

А вот средняя зарплата у нас пока не самая низкая. В Эстонии в третьем квартале прошлого года она составляла 1119 евро, в Латвии - 847 евро, в Литве - 793 евро.

Но вот у кого в частном секторе будут быстрее расти зарплаты в 2017 и далее - это еще большой вопрос. Ведь расходы на рабочую силу уже сейчас выше именно у нас. И Литва сейчас по многим позициям значительно привлекательнее Латвии для иностранных инвесторов. К тому же, предпринимателям придется считаться с необходимостью повысить зарплаты уже работающим в частном секторе, вынуждает их к этому рост зарплат в общественном секторе и госуправлении.

Отметили на пресс-конференции и тот факт, что рынок рабочей силы в Балтии уже практически восстановился, и по числу занятых вышел на докризисный уровень в Эстонии и Литве и очень близок к тому же в Латвии. То есть обстоятельства таковы, что обстановка на рынке труда будет более благоприятна для работников, чем для работодателей, которым придется пойти на дополнительные расходы, чтобы удержать ценные кадры или переманить нужных им специалистов.

В Латвии меньше соседей планируют увеличивать число работающих на предприятии (у нас - готовы к этому всего 12 процентов опрошеных - против 14 процентов в Литве и 24 процентов в Эстонии). При этом 40 процентов латвийских предпринимателей этого сегмента вообще не планирует инвестиций в развитие (в Эстонии таких - 22 процента, в Литве - 20 процентов).

И в Латвии, и в Литве, и в Эстонии все чаще заметно отсутствие свежих идей и непонимание перспектив давно работающих предприятий. Тем не менее учредители большинства «буксующих» фирм не готовы приглашать на работу квалифицированных специалистов из других стран.

Эксперт SEB банка по макроэкономике Дайнис Гашпуйтис считает, что привлечь эффективных и опытных менеджеров со стороны для многих было бы разумнее, чем продолжать вкладываться в дорогостоящее оборудование. Ведь для многих был бы полезен взгляд со стороны. Представляя обобщенные результаты исследования, эксперт назвал и причины массового пессимизма.

На настроениях сказались как проблемы в экономике еврозоны, так и спад на важнейших экспортных рынках - как российском, традиционном для всех балтийских стран, так и финском, на который во многом «завязаны» предприниматели Эстонии.

Еще одна причина - очень скудный приток инвестиций. Ведь во всех трех балтийских странах в недавнем прошлом значительная доля инвестиционных потоков приходилась на инфраструктурные проекты, финансируемые ЕС, а в новом периоде планирования освоение их ощутимо замедлилось. Но уже в первые месяцы году ситуация изменилась к лучшему, и многие предприниматели сегодня уже понимают, что смогут и работать эффективнее, вкладывая средства в создание новых продуктов и даже в смену бизнес-модели своего предприятия.

По обобщенной оценке банковских экспертов, наиболее пессимистично в конце прошлого года были настроены работающие в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита - особенно тех, где невелико число сотрудников и годовой оборот не превышает 650 тысяч евро. Несколько лучше оценивали перспективы на предприятиях, занятых в торговли и сфере услуг - особенно тех предприятиях, где работает более 250 ... или же менее 65 человек.

В обзоре балтийского бизнеса SEB банка обобщили ответы 4542 малых и средних предприятий. Проводился опрос в самые депрессивные месяцы - в ноябре-декабре. Поэтому эксперты уверены: почти три месяца спустя, представители многих малых и средних предприятий отвечали бы с возросшим оптимизмом. В конце года в Латвии бизнес среда была взбудоражена еще и весьма неуклюжей попыткой налоговых нововведений и их отменой... Так что руководителям предприятий чуть ли не в новогоднюю ночь пришлось корпеть над отчетами. И перспективы, соответственно, выглядели совсем хмуро.

Интересно, что комментируя столь пессимистичные итоги опроса предпринимателей Латвии, Литвы и Эстонии, как представители банка, так и другие участники пресс-конференции были настроены достаточно оптимистично. И соответственно оценивали и перспективы малого и среднего бизнеса в 2017 году. Получилось куда более оптимистично, чем это - казалось бы! - позволяли прозвучавшие вслух цифры...

Почему так?

На чем основан оптимизм, например, руководителя балтийских структур автомобильной компании Sixt, представительства которого работают во всех трех странах Балтии? По мнению Арниса Яундземса, если бы предприниматели в самом деле продолжали считать, что все у нас - плохо, а будет только хуже, то ... они бы не покупали новых автомобилей. А рост продаж уже отмечен во всех странах Балтии.

Кстати, у балтийского представительства Sixt повод для оптимизма есть и по итогам работы в Балтии в 2016 году - за год «выросли» на 42 процента.

В пресс-конференции также приняли участие председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш и глава Латвийской ассоциации рискового каптитала Эдгарс Пигознис. С их точкой зрения на перспективы малого и среднего бизнеса Латвии в 2017 году русский TVNET познакомит читателей в ближайшее время.

Еще по этой теме