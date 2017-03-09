Министерство благосостояния подготовило план по увеличению минимальных доходов жителей, особо подверженных риску бедности, сообщил агентству ЛЕТА представитель министерства Эгил Зариньш.

Для реализации плана с 2018-го по 2020 год необходимо почти 75,2 млн евро, в том числе 36,7 млн евро из бюджета Минблага и 38,46 млн евро – из бюджета самоуправлений.

План сегодня был провозглашен на заседании госсекретарей, однако его еще должно утвердить правительство, поручив Министерству благосостояния подготовить соответствующие нормативные акты.

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План предусматривает оказание большей поддержки со стороны государства людям пенсионного возраста с большим трудовым стажем и нуждающимся,

повышение размера семейного пособия для семей с несколькими детьми и др.

Реализация плана позволит оказывать большую и целенаправленную поддержку разным группам населения – семьям с детьми, людям пенсионного возраста, а также нуждающимся лицам.

На 2018 год намечен пересмотр размера пенсий людям с большим трудовым стажем и повышение размера семейного пособия за третьего ребенка до 50,07 евро. В 2019 году планируется повысить уровень дохода нуждающихся лиц до 188 евро вместо нынешних 128,06 евро. В свою очередь уровень гарантированного минимального дохода для этой группы людей планируется повысить до 94 евро вместо нынешних 49,80 евро. Также в 2019 году планируется повысить размер минимальной пенсии для людей с большим трудовым стажем до 94 евро.

В свою очередь с 2020 года предлагается установить единый размер жилищного пособия по всей стране

и единый уровень доходов малообеспеченных лиц.

В разработке системы поддержки минимальных доходов приняли участие представители отраслевых министерств, эксперты Латвийского союза самоуправлений и Ассоциации больших городов Латвии, социальные партнеры из Латвийской конфедерации работодателей и Латвийского союза свободных профсоюзов, а также негосударственные организации.

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