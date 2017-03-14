Латвийская программа предоставления иностранным инвесторам видов на жительство (ВНЖ) пережила свой наихудший год. По данным Управления по делам гражданства и миграции, оформить особый статус для нахождения в нашей стране в 2016 году пожелали только 257 нерезидентов-инвесторов. В 173 случаях сделать это им позволила покупка латвийской недвижимости.

Поправки к закону «Об иммиграции», дающие иностранцам возможность претендовать на получение латвийского пятилетнего ВНЖ в обмен на инвестиции, работают с 1 июля 2010 года. Срок относительно небольшой, но за это время они претерпели многочисленные изменения. А вместе с ними свои взлеты и падение пережила и популярность этого продукта, считавшегося одним из самых привлекательных в Европе вплоть до осени 2014 года. Что подтверждала и статистика. Так, если в 2010 году новые латвийские возможности привлекли к себе внимание 127 иностранцев, из которых 79 купили недвижимость, то в 2011-м Управление по делам гражданства и миграции получило от инвесторов уже 836 (669 через покупку недвижимости) прошений о предоставлении им ВНЖ, в 2012-м – 1 226 (1 013), в 2013-м – 1 922 (1 556), а в рекордном 2014-м – и вовсе 2 532 (2 250). На этом все это непрезидентское пиршество, правда, и закончилось. И не столько по каким-то естественным причинам, сколько в результате принятого латвийскими политиками решения ужесточить условия получения ВНЖ. Прежде всего в части, касающейся именно приобретения недвижимости.

Согласно действующей на данный момент редакции закона «Об иммиграции»,

для того чтобы получить право оформить 5-летний латвийский ВНЖ, нерезидент должен приобрести имущество стоимостью не менее 250 000 евро.

И если объект располагается в Риге, Юрмале, а также в Аджарском, Бабском, Болдинском, Гаркалнском, Икшкильском, Кекавском, Марупском, Олайнском, Ропажском, Саласпилсском, Саулкрастском и Стопиньском краях, то речь идет только об одном связанном между собой имуществе. Тогда как в других местах Латвии для выполнения одного из главных требований закона разрешается купить на указанную минимальную сумму два имущества.

К сожалению, для иностранцев расходная часть не ограничивается только этим. Желающие получить свой первый ВНЖ в Латвии должны также сделать взнос в государственную казну в размере 5% от стоимости приобретенного имущества. То есть минимальные расходы на латвийскую карточку вида на жительство составят 262 500 евро.

Для сравнения: нерезиденты, покупавшие недвижимость в Риге или Юрмале до 1 сентября 2014 года и претендовавшие на получение заветной ID, могли ограничиться суммой покупки в 142 300 евро. И это могло быть несколько объектов сразу, плюс отсутствовал государственный сбор. А в регионах Латвии минимальный порог попадания под действие поправок к закону «Об иммиграции» был и вовсе вдвое меньшим.

Разница в тратах по сравнению с нынешней редакцией – земля и небо.

А тут еще с конца 2014 года общую ситуацию с претендентами на латвийский ВНЖ усугубили внешнеполитические факторы и падение национальных валют России и стран СНГ. По этим причинам УДГМ в 2015 году зарегистрировало лишь 398 новых инвесторских прошений о предоставлении ВНЖ, из которых в 272 случаях речь шла о покупке недвижимости, а в 2016-м и того меньше – 257 и 173 соответственно.

Если ориентироваться на цифры 2015 года, то получается, что нерезиденты в прошлом году купили объектов недвижимости почти в 1,6 раза меньше, а по сравнению с 2014-м – в 13 (!) раз. Но если рассматривать объем потраченных средств, то в 2016 году запросившие ВНЖ нерезиденты вложили в латвийскую недвижимость в 1,47 раза меньше, чем в 2015-м, и в 8 раз, чем в 2014-м. Всего же в период с 1 июля 2010 года и по конец 2016 года в Латвии в рамках закона «Об иммиграции» иностранцами было приобретено недвижимого имущества на 1,178 млрд евро.

Анализ статистики прошлого года показывает, что инвесторы-нерезиденты предпочитали покупать недвижимость в Риге – 88 сделок – и Юрмале – 59. Лишь в четырех местах нашей страны было зафиксировано больше одной продажи объектов таким клиентам: в Марупском крае – 7, Гаркалнском – 6, Бауском – 4 и Бабитском – 3.

В общей сложности в рамках абсолютно всех «инвесторских» статьей закона «Об иммиграции» в прошлом году нерезидентами было запрошено 748 ВНЖ (предоставляется инвестору, супругу/супруге и несовершеннолетним детям), из которых 547 на основании покупки недвижимости.

Чаще других в 2016 году за латвийским ВНЖ обращались граждане России – 420 раз

(а всего за время действия закона – 11 929), Украины – 70 (1 365), Китая – 53 (1 420), Беларуси – 28 (370), по 27 – Казахстана (655) и Ирака (45), Узбекистана – 20 (711), Азербайджана – 17 (263), Вьетнама – 12 (44) и Пакистана – 10 (26). В общей сложности в списке получателей латвийского ВНЖ фигурируют граждане 54 стран.

Что же ждет нас в 2017 году? С учетом сомнительной привлекательности латвийского ВНЖ для тех, кто не собирается переезжать к нам на постоянное место жительства, необходимости его ежегодного продления и появления в Европе более привлекательных предложений получения «золотой визы» ждать какого-то стремительного восстановления былых показателей не приходится. Хочется думать, что показатели 2016 года все же будут превзойдены, но вряд ли они окажутся выше тех цифр, которые мы увидели в 2015 году.

Фото: статистика

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