«Latvenergo»: выход «Lattelecom» на рынок электроэнергии усилит конкуренцию

Решение телекоммуникационного предприятия «Lattelecom» о выходе на рынок электроэнергии будет способствовать развитию новых услуг в отрасли, сказал сегодня во время виртуальной конференции (вебинара) финансовый директор «Latvenergo» Гунтарс Бальчунс.

Еще по этой теме «Lattelecom» выходит на рынок электроэнергии 9 февраля 2017 г.

По его мнению, выход «Lattelecom» на рынок электроэнергии обязательно усилит конкуренцию, и это хорошая новость для потребителей.

Также это будет способствовать развитию новых услуг на рынке.

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Как сообщалось, «Lattelecom» выйдет на рынок торговли электроэнергией, предложив потребителям три тарифных плана «tet»: «Динамичный», «Надежный» и «Фиксированный». Их целевыми клиентами являются любые домохозяйства и предприятия в Латвии.

Председатель правления «Latelecom» Юрис Гулбис заявил, что новая услуга будет отличаться от других предложений тем, что всем понятна, не имеет скрытых затрат или платы за расторжение договора.

«Lattelecom» утверждает, что благодаря «tet» сможет предложить 95% жителей более низкую ежемесячную плату за электричество.

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