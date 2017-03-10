Понизят ли торговцы цены на продукты?

В Министерстве земледелия в феврале создана рабочая группа, которая оценит возможность введения пониженной ставки НДС на продукты питания.

Депутат Сейма Андрей Элксниньш отозвался на инициативу письмом, в котором призывает ограничить аппетиты торговых сетей, сообщает mklat.lv.

«Наконец-то и в Латвии взялись подсчитать введение пониженной ставки НДС на продукты! О

днако, меня беспокоит, что торговцы не захотят понижать цены», - написал депутат на своей странице в соцсети.

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В 2015 году на портале www.manabalss.lv было собрано более 13 000 подписей за понижение налога до 12%. Вопрос был передан в правительство, но министры отклонили народную инициативу и посчитали введение пониженного НДС нецелесообразным.

Сейчас вопрос, похоже, опять может сдвинуться с мертвой точки. Рабочая группа и должна опять рассмотреть возможность снижения ставки НДС для продовольственных товаров – с текущих 21% до 12%.

В Латвии основная ставка НДС составляет 21%, а пониженная – 12%.

Главная идея пониженной ставки НДС – сделать определенные группы товаров более доступными для жителей страны.

Сейчас пониженный НДС установлен в Латвии на медикаменты и медицинские устройства, питание для грудных детей, билеты внутренних пассажирских перевозок, оригинальную литературу, прессу, дрова и отопление, а также на услуги гостиниц. До кризиса пониженная ставка НДС применялась к электроэнергии и газу, но в 2011 году была отменена.

В средней потребительской корзине жителя Латвии удельный вес еды и напитков составляет 34%. С учетом того, что четвертая часть работающих получает минимальную зарплату, а у 185 тысяч пенсионеров пенсия ниже 250 евро, то у многих семей удельный вес продуктов питания в потребительской корзине должен быть даже выше. Таким образом,

введение пониженной ставки НДС на продукты питания облегчило бы жизнь большей части жителей Латвии.

Один из аргументов против введения пониженной ставки НДС состоит в том, что от этого якобы выиграют не жители, а торговцы, сообщает mklat.lv. При повышении налогов торговцы сразу увеличивают цены, а при снижении торговцы крайне неохотно уменьшают цены.

Отметим, что пониженная ставка НДС на продукты питания в Ирландии составляет 4%, Польше – 5%, Португалии – 6%, Бельгии – 6%, Франции – 6%, Испании – 4%, Италии – 4%, Нидерландах – 6%, Люксембурге – 6%.

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