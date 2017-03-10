«Надо четко сказать, что на ближайшее время у нас два приоритета, а не двенадцать»

Янис Эндзиньш
 

Янис Эндзиньш. Фото: Edijs Pālens / LETA

Самый актуальный вопрос для предпринимателей на ближайшее время – утверждение налоговой политики в среднесрочной перспективе, а фундаментальная проблема – отсутствие сфокусированности в стратегии, в интервью порталу Rus.db.lv заявил руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш.

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«Мы договорились с премьером о том, что до 1 апреля надо разработать и принять налоговую стратегию в среднесрочной перспективе. Налоговая политика чрезвычайно важна как для привлечения инвестиций, так и для развития предпринимательства. Выход для успешного продвижения вперед Эндзиньш видит в сфокусированности и определении приоритетов.

«Посмотрите, какие все время выдвигаются приоритеты – уменьшение неравенства, система образования и еще что-то, но сфокусированности реальной нет.

Чтобы это реализовать, надо ясно сказать, что на ближайшее время у нас два приоритета – концентрация на экспорте и росте продуктивности», - подчеркнул он.

В то же время Эндзиньш считает, что любое решение, попадающее на стол к правительству или в Сейм, должно пройти проверку на два фактора: это решение даст толчок экспорту или уменьшит его, то же самое касательно продуктивности. «Если мы этими лакмусовыми бумажками будем тестировать каждое решение, у нас бы отпали дискуссии, например, о налоге солидарности, который был принят. Он что, развивает экспорт? Продуктивность? Он, наоборот, по ним бьет!», - восклицает он.

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Глава Латвийской торгово-промышленной палаты подчеркнул, что даже в плане национального развития – главном государственном плане - 12 направлений, чем планирует заняться правительство. «Ну, мне тоже хотелось бы больше времени уделять семье, больше играть на гитаре или лучше изучить языки, но в сутках только 24 часа, и все успеть невозможно, необходимо установить приоритеты.

Неумение выдвинуть приоритеты – это фундаментальная проблема», - подчеркнул Эндзиньш.

Причин для пессимизма у предпринимателей несколько, отметил он: низкая демография, низкая покупательная способностьи, низкая продуктивность, взаимоотношения с госуправлением и турбелетность в налоговой сфере. Решить проблемы быстро не удасться, однако выход один - нужно больше денег, но собирать их нужно не через повышение налогов, а добиваться роста народного хозяйства, подчеркнул Эндзиньш. «Дергание туда-сюда это ненормальная практика, - сказал он. - Если акционерам обещают одну прибыль, а потом вдруг налоги повышают, и цифры прибыли получаются другими, о какой прогнозируемости идет речь?»

Тем не менее он заявил, что настроение у него боевое. «Я надеюсь на лучшее.

Картинка на сегодняшний день нельзя сказать, что хорошая, но ясно что надо делать и наши переговоры с премьером внушают надежду, что дела будут продвигаться вперед. Плохая новость та, что это нельзя сделать быстро, но сделать это можно. Принятие налоговой политики в среднесрочной перспективе и реформа в госуправлении, где необходимо поднять зарплаты для руководящего звена, чтобы подобрать лучших людей, – и лед тронется», - заключил руководитель ЛТПП

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