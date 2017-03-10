Совет по конкуренции оштрафовал «Ригас сатиксме» на 2,1 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

 

Совет по конкуренции наложил на муниципальное предприятие общественного транспорта ООО «Ригас сатиксме» штраф в размере 2,1 млн евро за закупку перевозок повышенного сервиса в 2012 году, сообщил агентству LETA представитель «Ригас сатиксме» Виктор Закис.

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«Ригас сатиксме» получило решение Совета по конкуренции о том, что констатировано нарушение и наложен денежный штраф по делу о закупке перевозок повышенного сервиса в 2012 году.

Предприятие не согласно с решением Совета по конкуренции.

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Сегодня на пресс-конференции предприятие сообщит о своих дальнейших действиях.

В Совете по конкуренции агентству ЛETA сообщили, что 27 февраля было принято решение оштрафовать «Ригас сатиксме» и предприятие «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС), обеспечивающее пассажирские перевозки микроавтобусами в соответствии с закупочным договором об оказании услуг общественного транспорта повышенного сервиса в части сети маршрутов города Рига, за ограничение конкуренции соглашением о том, что плата за проезд RMS не должна быть ниже тарифа «Ригас сатиксме».

"Ригас сатиксме" и RMS, реализуя это соглашение, исключили взаимную конкуренцию цен, защитили себя от давления конкуренции и ограничили возможности потребителей получать конкурентоспособную услугу", - указывает Совет по конкуренции.

За искажение конкуренции Совет по конкуренции наложил на «Ригас сатиксме»денежный штраф в размере 2 163 046,63 евро, на RMS - 87 948,40 евро, одновременно обязав их прекратить реализацию запрещенного соглашения, а RMS - также установить плату за проезд независимо, на основе объективных расчетов себестоимости проезда одного пассажира.

Подробнее свое решение Совет по конкуренции прокомментирует на пресс-конференции в понедельник, 13 марта, в 9.00.

Представитель RMS Майя Лагздиня сказала агентству ЛETA, что предприятие еще не получило решение Совета по конкуренции, поэтому пока комментировать его не может.

В 2013 году «Ригас сатиксме» заключило с RMS договор о пассажирских перевозках микроавтобусами на 36,5 млн евро.

Договор в силе до мая 2018 года.

«Ригас сатиксме» уже объявило новый конкурс на перевозки пассажиров микроавтобусами после 2018 гогда. На него поданы заявки от RMS и от объединения АО «Liepаjas autobusu parks» и АО «Nordeka». Пока закупка задерживается из-за поданных жалоб. 27 марта ожидается решение Бюро по надзору за закупками по этим жалобам.

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