Латвийские шпроты пробивают дорогу в США и Китай

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Экспорт рыбных консервов продолжает уменьшаться, и производители стремятся на новые рынки, пишет в пятницу газета Dienas Bizness.

По данным управления рыбного хозяйства Министерства земледелия, в прошлом году экспорт приготовленной и консервированной рыбы составил лишь 25,6 тыс. тонн по сравнению с 62,3 тыс. тонн в 2014 году, когда Россельхознадзор еще не установил запрета на импорт рыбных консервов из Латвии. Экспорт уменьшился и в денежном выражении - в 2016 году он составил 65,6 млн евро, годом ранее - 73,9 млн евро, в 2014 году - 86 млн евро.

Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис говорит, что предприятие использует все возможные ресурсы для выхода на новые рынки - новые упаковки, продукты, для достижения этой цели привлечена частная компания. Однако о достижениях пока говорить не приходится, потому что объемы сбыта на новых рынках пока невелики.

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Предприятие начало экспорт в Иран, Египет, стабильна реализация в Марокко, есть надежды на японский рынок. Как раз сейчас в Токио проходит продовольственная выставка, на которую отправились пять латвийских предприятий, в том числе Brīvais vilnis.

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