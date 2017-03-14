Жадный платит трижды: в чем Литва решительно «обскакала» Латвию?

Что нужно изменить в налоговой политике Латвии, чтобы предприниматели полюбили платить налоги, а страна стала конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов? И почему сегодня, привлекая инвесторов, мы все больше и больше уступаем соседям-литовцам? Глава Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш понятным языком разъяснил русскому TVNET о том, как и почему нам надо менять налоговую систему.

Русский TVNET уже писал о том, что латвийским предпринимателям, участвовавшим в опросе SEB banka о планах на нынешний год, явно не хватает оптимизма. Прямо, хоть у литовцев позитивных настроений занимай!.. Правда, и у наших балтийских соседей - как в Эстонии, так и в Литве - эйфории особенной тоже не наблюдается, их надежды на рост основных показателей тоже скромные. Но латвийский малый и средний бизнес смотрит в будущее совсем уж мрачно.

Реклама

Эксперты, на прошлой неделе комментировавшие прогнозы банковского бизнес-обзора, были оптимистичнее предпринимателей, оценивавших виды на 2017 год три месяца назад. И глава Латвийской ассоциации рискового капитала Эдгарс Пигознис и глава Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш уверены: так плохо, как это казалось практикам бизнеса в конце прошлого года ТОЧНО не будет. И в качестве одной из главных причин массового декабрьского пессимизма предпринимателей называли «чехарду» с налогами.

Глава Латвийской ассоциации рискового капитала Эдгарс Пигознис (слева) и глава Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш знают, чего хочет бизнес. Фото: Иева Макаре, LETA

Воспользовавшись случаем, русский TVNET попытался выяснить:

что именно с точки зрения представителей бизнес-сообщества нужно изменить в налоговой системе страны, чтобы переломить настроения предпринимателей-пессимистов? И какие предложения уже внесены в ходе обсуждения среднесрочной налоговой стратегии Латвии именно от представителей бизнеса. Об этом нам рассказал Янис Эндзиньш, недавно повторно избранный председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты.

Обратим внимание читателей, что господина Эндзиньш в переговорах с правительством представляет одно из самых влиятельных бизнес-сообществ: суммарный бюджет компаний, входящих в латвийскую ТПП в настоящий момент как минимум в два раза превышает бюджет страны. К мнению этой организации правительство - во всяком случае, правительство Мариса Кучинскиса - очень даже всерьез прислушивается. Несмотря на то, что далеко не всегда представители бизнеса говорят вещи, правительству приятные...

По мнению Яниса Эндзиньша, нельзя преувеличивать значение настроений опрошенных, ведь обобщенные данные опроса - вроде средней температуры по больнице. Не забудем: панические настроения малого и среднего бизнеса во многом объясняются турбулентностью, вызванной налоговыми бурями конца прошлого года...

Тем, кто ориентируется только и исключительно на внутренний рынок, есть отчего приуныть. Населения становится меньше - число потребителей товаров и услуг сокращают и естественная смертность населения, и все еще чувствительная эмиграция.

Но приоритеты ближайшего десятилетия - инновации и экспорт в страны, где население численно растет и богатеет. Причем продавать туда свой экспортный товар нам двно уже пора учиться подороже. Но, увы... Маржа прибыли у экспортеров весьма незначительна. Существующая же налоговая политика не способствует тому, чтобы менять ситуацию к лучшему.

Налогами государство пока что стремится выжать из уже существующего бизнес все, что только возможно.

Какие изменения в налоговой политике сегодня особенно важны, чтобы изменить настроения малого и среднего бизнеса?

Отвечая на вопрос русского TVNET, господин Эндзиньш сформулировал несколько проблем, связанных с необходимыми изменениями налоговой политики. Соответствующие предложения уже переданы ТПП правительству.

Первый блок — это изменения в налоге на доходы предприятий. Рекомендации ТПП исходят из того, что

налог должен мотивировать предпринимателей реально вкладывать в развитие. Тогда не придется изымать прибыль и как-то ловчить, исхитряться ее вообще не показывать...

Во вред делу и существующая сегодня практика авансовые платежей - ведь далеко не у всех в малом бизнесе дела хорошо и не все работают со стабильно. Результаты у многих колеблются: вверх — вниз, один год лучше — другой хуже… И когда дела идут реально плохо — тебя еще и наказывают за то, что в прошлом году они шли хорошо!..

Второе — но не менее важное!.. - это налоги на рабочую силу. Представители ТПП считают, что именно в них кроется одна из главных причин нашей неконкурентоспособности.

Если если мы сравним себя с Европой, обнаружим: с одной стороны, в Латвии очень малы налоговые сборы в процентах к ВВП. И это при том, что налоговые ставки наши сранительно высоки.

Латвия занимет третье-четвертое места в ЕС - мы в «отстающих» по налоговым сборам, и в «лидерах» — среди стран, имеющих самые высокие ставки, с учетом «налога солидарности», это особенно касается высоких зарплат.

Латвийская торгово-промышленная палата предлагает снизить с 23 до 20 процентов подоходный налог с населения, а также последовав примеру литовцев, вернуться к принципу «потолков» в соцналоге. Ведь

уже сегодня мы неконкурентоспособны для инвесторов, которые предполагают платить высокие зарплаты, особенно если удельный вес этих зарплат предполагает быть большим.

Если мы ничего не изменим, то уже к 2022 году мы будем в три раза менее привлекательны для инвесторов, чем соседняя Литва.

Глава Торгово-промышленной палаты предложил подсчитать и сравнить. Если у литовцев соцналог - это 15 процентов плюс пять- шесть процентов «за медицину», то есть в общей сложности суммарно порядка 20 процентов… То в Латвии — на 1 евро приходится порядка 80 центов налога… Это и близко не стоит к литовским 20 процентам…

Инвестору, подсчитав расходы, нужно быть сумасшедшим, чтобы выбрать не Литву, а Латвию.

Остается надеяться, что прогнозы не оправдаются и Латвия изменим ситуацию в свою пользу.

Еще одна группа предложений пока не вполне разработа.

Речь идет о том, чтобы дать самоуправлениям возможность легально и на законных основаниях привлекать на свою территорию бизнес. Пока что самоуправления привыкли бороться за доходы населения, задекларированного на их территории...

Общее направление изменения налоговой стратегии понятно - в самоуправления в итоге должна направляться часть налога с дохода предприятий, работающих на их территории. Такой опыт в мире есть, например, в Германии.

Другой путь может быть в том, чтобы часть подоходного налога с населения, который сейчас идет самоуправлениям по месту жительства, направлять в самоуправления по месту работы людей.

Поскольку люди живут в одном месте, а работают в другом, используя инфраструктуру как по месту работы, так и по месту жительства. В любом случае, изменения должны быть такими, чтобы они заставляли самоуправления бороться за каждого инвестора.

Наконец, нужны изменения в налогообложении малого бизнеса. В идеале, малый бизнес мог бы вообще отказаться от бухгалтерии - достаточно банковского счета, с которого при достижении определенного уровня дохода автоматически снимался бы установленный законом налог. Не менее важно, по мнению главы ТПП, чтобы утвержденная и получившая законную силу налоговая система была стабильна, и условия игры не менялись «по ходу дела».

Еще по этой теме