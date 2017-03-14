Мэр Валки: необходимо срочно развивать алкогольный туризм

 

Фото: Renāte Briede / LETA

После того, как с 1 марта Литва повысила акциз на алкоголь, у краев Латвии, граничащих с этой страной, возникла благоприятная ситуация для реализации проектов, которую следует использовать, взяв в качестве примера опыт Валки. С таким заявлением выступил мэр Валкского края Вент Арманд Крауклис, сообщает агентство ЛЕТА.

Еще по этой теме

«Приграничье с Литвой должно без промедления воспользоваться этими возможностями, учитывая, конечно, что часть литовцев может ездить за еще более дешевым алкоголем в Польшу», - отметил он.

Отметим, что

в Валку за более дешевым алкоголем ездят эстонцы.

Городу удалось привлечь двух инвесторов, которые открыли алкогольные магазины, хостелы и столовые, а также оборудовали туалеты, привели в порядок центр города. Кроме того, в центре Валки регулярно проходят ярмарки, которые посещают гости из Эстонии.

Реклама

«Можно осуждать алкогольный туризм и обвинять государство в спаивании населения. А можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения возможностей. Не секрет, что наиболее отдаленные от столицы малонаселенные районы, в число которых определенно входит приграничье, инвесторам не интересны. До того момента, пока в них не появляется существенный поток туристов. В нашем крае так произошло после значительного повышения акцизного налога на алкоголь в Эстонии», - указал Крауклис.

Самоуправление ставит целью добиться, чтобы туристы приезжали не только за алкоголем, но проводили в крае весь день и оставались на ночь.

Валка будет включена в финские туристические путеводители 2018 года.

«С точки зрения нынешней политики налогов на алкоголь больше всего от этого выигрывает Латвийское государство. В результате возросших объемов продаж поступления акциза на алкоголь превысили запланированные. По подсчетам эстонского Института экономических исследований, в прошлом году госбюджет Латвии получил примерно 8,5 млн евро от покупки алкоголя жителями Эстонии в Латвии», - отметил Крауклис.

Еще по этой теме
Мэр Валки прогнозирует еще больший приток покупателей алкоголя из Эстонии

Мэр Валки прогнозирует еще больший приток покупателей алкоголя из Эстонии

Эстонская сеть «SuperAlko» открывает магазин в центре Валки

Эстонская сеть «SuperAlko» открывает магазин в центре Валки

Валка — новый центр эстонского алко-туризма

Валка — новый центр эстонского алко-туризма


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Почему экс-министр Юрканс не может жениться на возлюбленной? Wo&Men

Почему экс-министр Юрканс не может жениться на возлюбленной?

Виктория Боня показала шикарные аппартаменты в Голливуде Showbiz

Виктория Боня показала шикарные аппартаменты в Голливуде

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

Майли Сайрус вышла замуж? Смотри фото! Showbiz

Майли Сайрус вышла замуж? Смотри фото!

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека Hi-Tech

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
PĀRDOŠANAS ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS ...
PĀRDOŠANAS ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 