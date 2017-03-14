Мэр Валки: необходимо срочно развивать алкогольный туризм

После того, как с 1 марта Литва повысила акциз на алкоголь, у краев Латвии, граничащих с этой страной, возникла благоприятная ситуация для реализации проектов, которую следует использовать, взяв в качестве примера опыт Валки. С таким заявлением выступил мэр Валкского края Вент Арманд Крауклис, сообщает агентство ЛЕТА.

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«Приграничье с Литвой должно без промедления воспользоваться этими возможностями, учитывая, конечно, что часть литовцев может ездить за еще более дешевым алкоголем в Польшу», - отметил он.

Отметим, что

в Валку за более дешевым алкоголем ездят эстонцы.

Городу удалось привлечь двух инвесторов, которые открыли алкогольные магазины, хостелы и столовые, а также оборудовали туалеты, привели в порядок центр города. Кроме того, в центре Валки регулярно проходят ярмарки, которые посещают гости из Эстонии.

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«Можно осуждать алкогольный туризм и обвинять государство в спаивании населения. А можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения возможностей. Не секрет, что наиболее отдаленные от столицы малонаселенные районы, в число которых определенно входит приграничье, инвесторам не интересны. До того момента, пока в них не появляется существенный поток туристов. В нашем крае так произошло после значительного повышения акцизного налога на алкоголь в Эстонии», - указал Крауклис.

Самоуправление ставит целью добиться, чтобы туристы приезжали не только за алкоголем, но проводили в крае весь день и оставались на ночь.

Валка будет включена в финские туристические путеводители 2018 года.

«С точки зрения нынешней политики налогов на алкоголь больше всего от этого выигрывает Латвийское государство. В результате возросших объемов продаж поступления акциза на алкоголь превысили запланированные. По подсчетам эстонского Института экономических исследований, в прошлом году госбюджет Латвии получил примерно 8,5 млн евро от покупки алкоголя жителями Эстонии в Латвии», - отметил Крауклис.

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