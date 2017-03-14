Зарплата педагогов будет расти: в 2022 минимальная ставка - 900 евро

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Следующее повышение минимальной учительской ставки в учреждениях общего образования планируется с 1 сентября 2018 года.

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Ставка по сравнению с нынешней минимальной ставкой за 30 часов увеличится на 30 евро до 710 евро, свидетельствует разработанный Министерством образования и науки график повышения зарплат учителей.

Согласно графику, еще через год, то есть с 1 сентября 2019 года, минимальная зарплата за ставку может составить 750 евро, а с 1 сентября 2010 года - 790 евро. На 40 евро до 830 евро увеличится ставка с 2021 года, а в 2022 году минимальная зарплата за ставку составит уже 900 евро.

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Чтобы достичь такого повышения, Министерству образования и науки до 2022 года дополнительно потребуется 103,639 млн евро. Большую часть этих средств министерство рассчитывает найти за счет оптимизации школьной сети.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис сообщил сегодня журналистам, что за счет повышения минимальной зарплаты учителей до 2022 года планируется повысить зарплату за час до 10,7 евро вместо нынешних 5,67 евро.

В Эстонии минимальная зарплата за ставку учителя (35 часов в неделю) составляет 1010 евро, чего удалось добиться благодаря упорядочению сети школ.

Министр отметил, что средняя зарплата учителей в Латвии больше, чем минимальная, хотя в среднем учителя работают на неполную ставку.

При наличии раздробленной сети школ средняя ставка педагога составляет примерно 70% нормальной ставки, в Риге - 0,83 ставки. В Эстонии сеть школ упорядочена, и средняя зарплата значительно превышает минимум, указал Шадурскис.

Важно также добиться, чтобы сохранилось нынешняя процентная доля финансирования на образование в бюджете - если экономика растет, например, на 2% в год, на столько же должна увеличиваться и целевая дотация для учителей.

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