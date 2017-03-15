Кучинскис: ремонтировать дороги на пенсионные деньги - не выход

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Ремонтировать дороги на средства второго пенсионного уровня - не решение проблемы, необходима долгосрочная программа. Об этом в интервью телеканалу LNT заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

«Наивно думать, что проблемы с дорогами в Латвии можно полностью решить», - сказал премьер. Он сравнил Латвию с Бельгией, где примерно при такой же территории живет в шесть раз больше жителей, и все они платят налоги, сообщает агентство ЛЕТА.

По его словам, главный акцент в финансировании ремонта дорог в нашей стране ставится все-таки на еврофонды. Также деньги на эти цели можно одолжить. «Но средства второго пенсионного фонда - не решение, потому что эти деньги должны зарабатывать. Возможно, мы могли бы одолжить из фонда, но по адекватным ставкам», - сказал Кучинскис.

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Он также отметил, что систему финансирования дорог нужно разрабатывать срочно - уже в этом году. В свою очередь министр сообщения Улдис Аугулис пообещал представить предложения в конце апреля или в начале мая.

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