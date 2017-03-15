«Trasta komercbanka» объявил о начале процедуры банкротства

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Согласно постановлению суда Видземского предместья Риги от 10 марта, «Trasta komercbanka» объявлен неплатежеспособным. Как сообщает агентство ЛЕТА, администратором процесса неплатежеспособности утвержден Илмар Крумс.

Кредиторы и другие лица могут предъявлять свои требования и претензии в течение трех месяцев со дня публикации объявления в официальном издании «Латвияс вестнесис», то есть с 15 марта.

Начата продажа имущества «Trasta komercbanka» с аукциона, о каждом аукционе будет объявлено отдельно.

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Как уже писал Русский TVNET, Европейский центрбанк 3 марта 2016 года аннулировал за нарушения лицензию «Trasta komercbanka». 14 марта того же года суд Видземского предместья Риги признал банк ликвидируемым.

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