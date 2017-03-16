Аэропорт «Юрмала» в Тукумсе заходит на новый круг. Неужели скоро откроется?

Владельцы нового аэропорта «Юрмала» под Тукумсом давно хотели, но так до сих пор и не смогли его открыть. Почему? Ведь для этого вроде все готово! Сейчас новые инвесторы надеются, что аэропорт заработает к 100-летию Латвии. Удастся ли? Какие трудности у них на пути? Русский TVNET побывал в новом терминале. Рассказываем в деталях и фотографиях, что мы там увидели и услышали. Спойлер: аэропорт визуально нам понравился.

Еще в Риге накануне запланированной поездки, рассматривая на картинке здание аэровокзала, мы с коллегами с коллегами гадали: неужто эта вся эта красота под Тукумсом уже в самом деле построена?.. Или мы видим архитектурный эскиз, сделанный мастерами компьютерной графики? Ведь сколько раз уже твердили потенциальным пассажирам: вот-вот заработает Тукумский аэропорт, получивший гордое имя «Юрмала». Но увы, после очередного провозглашения грандиозных планов - надолго наступала тишина. Откуда - фатальное отсутствие новостей?..

... Едем! Около часа пути от Риги, и вот мы уже идем от стоянки автобуса к зданию терминала. В действительности оно еще красивее, чем на картинке. Как снаружи, так и внутри здание аэровокзала выглядит новеньким и сверкающим, полностью готовым к приему пассажиров.

Но проблемы - есть, и путь до начала полноценной работы аэропорта еще предстоит очень долгий. Почему? Чтобы объяснить это, журналистов и пригласили отправиться в Тукумс.

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В авиации порядки строгие - хоть аэропорт и не работает в штатном режиме, меры повышенной безопасности здесь соблюдаются уже сегодня. У входа в здание получаем пропуска, а перед выходом на летное поле - надеваем яркие жилеты. У стоек регистрации пассажиров собрались люди, от которых впредь будет зависить будущее аэропорта. Дело в том, что у аэропорта в Тукумсе появился новый стратегический инвестор. Недавно произошли большие изменения и в составе правления, сменилось название предприятия.

Аэропорт "Юрмала" - зал ожидания ждет пассажиров. Фото: Эвия Трифанова/LETA

Новым стратегическим инвестором стал латвийский Раймондс Кисиелс, который давно и успешно работает в сфере транзита нефтепродуктов и не чужд авиации. Частично принадлежащие господину Кисиелсу компании «RIX Jet Riga» и «TLL Jet Tallinn» занимаются заправкой самолетов в аэропортах Риги и Таллинна, причем в Риге работают самые современные топливозаправочные гидранты из всех, имеющихся сегодня в Балтии.

Кстати, господин инвестор не скрывал, что именно интерес к простаивающей в Тукумсе технике около полутора лет назад и заставил его приехать в аэропорт. Далее события развивались своим чередом: цена, по которой предлагалось приобрести доли развивавшего бывший военный аэродром предприятия, оказалась очень соблазнительной, и в несколько этапов были приобретены два пакета долей капитала.

В оформлении аэропорта остроумно использованы детали самолетов - картина написана на самолетном крыле. Фото: Эвия Трифанова/LETA

Для господина Кисиелса инвестиции в Тукумский аэропорт - еще один шаг в авиационном бизнесе. Принадлежащее Кисиелсу и зарегистрированное на Кипре предприятие «Kennard Aviation Limited» в дальнейшем будет держателем акций аэропорта. Уже подписан договор на приобретение 47 долей, что вместе с принадлежащими Энгурской краевой думе частями капитала (4,25 процента) обеспечивают новому инвестору большинство голосов в правлении.

Но планы дальнейшего развития аэропорта еще только разабатываются. О том, какие авиакомпании могли бы в будущем сюда летать, говорить преждевременно. Есть некоторые идеи и планы в том, чтобы развивать здесь сервисное обслуживание, а также ремонтную базу. Конкретнее об этом можно будет говорить не ранее конца нынешнего года. В любом случае, господин Кисиелс уверен в том, что для бизнеса характерна некая цепная реакция. И если активность проявляет один предприниматель, то рядом с ним действовать начинает и кто-то другой.

Новый стратегический инвестор аэропорта Раймондс Кисиелс - инвестор, бизнесмен, чемпион автогонок. Фото: Эвия Трифанова/LETA

В здании аэропорта с журналистами встретился как новый инвестор аэропорта Раймондс Кисиелс, так и его команда. Аэропортом впредь будет заниматься SIA «Sky Port», председателем правления которого стал отставной генерал полиции Юрис Рекшня. В состав правления вошли также декан факультета управления предпринимательством высшей школы бизнеса Зане Дриньке и Наталья Маршане, имеющая большой опыт в авиационном бизнесе и представляющая интересы прежних владельцев. Так что практика и теория предпринимательства пойдут рука об руку.

Увы, акционерам компании «Wings 4 Sky Group», через свое дочернее предприятие SIA«Tukums Airport», развивавшим проект на протяжении десяти с лишним лет, пришлось существенно сократить свою долю в бизнесе. Дело в том, что

сертификат, который Тукумский аэропорт «Юрмала» уже успел получить, в 2015 году был анулирован. По словам Юриса Рекшни, это был вопрос доверия к одному из владельцев. Ведь аэропорт - объект стратегический. А у латвийских спецслужб появились возражения. Имен журналистам не называли.

Потому-то и оказались «заморожены» далеко идущие планы развития аэропорта. Потому-то пустует и здание пассажирского терминала, построенного еще два года назад и на сегодняший день полностью готового к приему пассажиров.

Потому-то не скрывали волнения на встрече с журналистами и все представители новой команды аэропорта...

Зато с гордостью показывали здание пассажирского терминала - именно за его строительство отвечала Наталья Маршане, ранее также работавшая в правлении предприятия.

Планами как Раймондс Кисиелс, так и Юрис Рекшня делились очень сдержанно. Оба были немногословны предпочитали не называть ни конкретных цифр инвестиций, ни даже самых приблизительных сроков. Ведь

возобновить анулированный сертификат аэропорта будет намного сложнее, чем если бы его получали «с чистого листа»... Пока что аэропорт «Юрмала» служит базой лишь пилотажной группе «Балтийские пчелы», чьи самолеты «дома» находятся редко - профессионалы высшего пилотажа восстребованы на авиашоу.

...Журналисты, разбившись на две группы, отправляются на летное поле - и далее, на экскурсию по аэропортовскому хозйству. Взлетно-посадочная полоса, ангары, вышка управления полетами...

В аэропорт инвесторами уже вложены немалые средства, и капитал его в общей сложности составляет 4,3 миллиона евро. Но самолеты, что виднеются вдалеке - всего лишь музейные экспонаты. Настоящие современные лайнеры не могут пока в Тукумсе приземляться.

Прежде предстоит пройти сертификацию, убедив в безопасности и готовности всех служб множество инстанций, которые дают свое «добро» и право на жизнь новым аэропортам.









































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На взлетной полосе - всегда и небо выше, и дышится легче. Тишина здесь такая, что слышно, как птицы поют. Хочется верится, что все у новой команды получится. И что аэропорт «Юрмала» в обозримом будущем примет первые пассажирские рейсы. А затем займет достойное место среди перевозчиков, выполняющих регулярные пассажирские перевозки. Кстати, с аэропортом «Рига» здесь конкурировать не собираются. Ведь во всем мире наряду с крупными аэропортами действуют и небольшие, региональные, у которых свои маршруты и свои задачи. И их очень не хватает сегодня латвийцам и приезжающим в страну туристам.

Но вопрос «Когда летим?» пока остается открытым.

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