Кучинскис: доходы самоуправлений будут зависеть от расчетов Минфина

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Zane Bitere / LETA

Размер доходов, гарантированных самоуправлениям после налоговой реформы, будет зависеть от расчетов Министерства финансов, и торг тут неуместен, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

Как сказал агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс, Кучинскис понимает желание Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) добиться наиболее благоприятных условий для своих членов, но подчеркивает, что сейчас Минфин ведет расчеты и торговаться тут неуместно.

Как сообщалось, ЛСС просит в период планируемой налоговой реформы законом гарантировать, что самоуправления будут получать не менее 19,6% общих налоговых поступлений государства, и их поступления будут не меньше, чем в предыдущем году.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR

reklama.vesti.lv

Лицо Иванки Трамп стало новым эталоном красоты Wo&Men

Лицо Иванки Трамп стало новым эталоном красоты

У пассажирки на голове взорвались наушники во время авиарейса Hi-Tech

У пассажирки на голове взорвались наушники во время авиарейса

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео) Hi-Tech

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео)

Оцените эксперимент: Анна Семенович кардинально сменила имидж Wo&Men

Оцените эксперимент: Анна Семенович кардинально сменила имидж

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга Showbiz

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга

Самоуправления

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
http://alkoutlet.lv

Темы

 