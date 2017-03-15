Кучинскис: доходы самоуправлений будут зависеть от расчетов Минфина

Размер доходов, гарантированных самоуправлениям после налоговой реформы, будет зависеть от расчетов Министерства финансов, и торг тут неуместен, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

Как сказал агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс, Кучинскис понимает желание Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) добиться наиболее благоприятных условий для своих членов, но подчеркивает, что сейчас Минфин ведет расчеты и торговаться тут неуместно.

Как сообщалось, ЛСС просит в период планируемой налоговой реформы законом гарантировать, что самоуправления будут получать не менее 19,6% общих налоговых поступлений государства, и их поступления будут не меньше, чем в предыдущем году.