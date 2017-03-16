Чудесная математика: средняя зарплата растет, но денег больше не становится

Показатели средней зарплаты в Латвии маскируют истинную нищету. Дело в том, что огромные зарплаты отдельных людей делают в среднем богаче всех жителей страны, поэтому оптимизм Минфина по поводу будущего роста средней зарплаты стоит оценивать осторожно, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на газету Diena.

Так, в прошлом году средняя брутто-зарплата в Латвии выросла на 41 евро или на 5% и составила 859 евро в месяц, тогда как глава airBaltic Мартин Гаусс зарабатывает почти 900 тысяч евро в год.

По прогнозам, в этом году средняя зарплата может вырасти до 906 евро, а уже к 2020 году она превысит 1000 евро в месяц «грязными». Однако эти цифры реальности не отражают, средние показатели невозможно отнести к конкретным людям, которые удивляются тому, что средняя зарплата растет, но у них денег больше не становится.

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Как уже писал Русский TVNET, кроме роста средней зарплаты Минфин прогнозирует стагнацию уровня занятости. В 2017 году в Латвии может быть 896,1 тыс. работающих, а в 2020 году 897,9 тыс.

В то же время продолжит уменьшаться средний уровень безработицы. В 2017 году он предположительно составит 9,4%, в 2018 году - 8,9%, в 2019 году - 8,4%, в 2020 году - 8,2%, считает Министерство финансов.

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