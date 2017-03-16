Чудесная математика: средняя зарплата растет, но денег больше не становится

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Показатели средней зарплаты в Латвии маскируют истинную нищету. Дело в том, что огромные зарплаты отдельных людей делают в среднем богаче всех жителей страны, поэтому оптимизм Минфина по поводу будущего роста средней зарплаты стоит оценивать осторожно, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на газету Diena.

Так, в прошлом году средняя брутто-зарплата в Латвии выросла на 41 евро или на 5% и составила 859 евро в месяц, тогда как глава airBaltic Мартин Гаусс зарабатывает почти 900 тысяч евро в год.

По прогнозам, в этом году средняя зарплата может вырасти до 906 евро, а уже к 2020 году она превысит 1000 евро в месяц «грязными». Однако эти цифры реальности не отражают, средние показатели невозможно отнести к конкретным людям, которые удивляются тому, что средняя зарплата растет, но у них денег больше не становится.

Реклама

Как уже писал Русский TVNET, кроме роста средней зарплаты Минфин прогнозирует стагнацию уровня занятости. В 2017 году в Латвии может быть 896,1 тыс. работающих, а в 2020 году 897,9 тыс.

В то же время продолжит уменьшаться средний уровень безработицы. В 2017 году он предположительно составит 9,4%, в 2018 году - 8,9%, в 2019 году - 8,4%, в 2020 году - 8,2%, считает Министерство финансов.

Еще по этой теме
Минфин: в 2020 году средняя брутто-зарплата в Латвии превысит 1000 евро

Минфин: в 2020 году средняя брутто-зарплата в Латвии превысит 1000 евро

Средняя брутто-зарплата в Латвии в прошлом году выросла на 5%

Средняя брутто-зарплата в Латвии в прошлом году выросла на 5%


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Amatnieki, 155000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые нашли пользу в алкоголе Wo&Men

Ученые нашли пользу в алкоголе

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео) Hi-Tech

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео)

Чудо-средство от целлюлита из того, что есть на каждой кухне Wo&Men

Чудо-средство от целлюлита из того, что есть на каждой кухне

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье Showbiz

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну Showbiz

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну

Зарплаты

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 