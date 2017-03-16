Знаменитый вильнюсский рынок выживает благодаря латвийцам и эстонцам

В условиях падения покупательной способности литовцев, продолжающейся эмиграции и все более популярных поездок за покупками в Польшу известный вильнюсский рынок Гарюнай держится в значительной мере благодаря мелким торговцам из Литвы и Эстонии, пишет db.lv со ссылкой на Verslo žinios.

В прошлом году оборот крупнейшего в Литве рынка упал на 1,1%, а в последнем квартале на 4,4%ю

Рынком управляют три связанные между собой компании - Jurgena, Posūkis и Geruda. Их главный акционер Рамунас Шедуйкис рассказал, что в прошлом году оборот рынка упал впервые с 2010 года.

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По его словам, рынок поддерживают в основном мелкие торговцы из Латвии и Эстонии - в эти страны уезжает примерно 60% товаров, немного меньше в Белоруссию. Раньше эстонцы и латвийцы выкупали до 80% товаров.