American Express «уходит» из Латвии: Что ждёт клиентов?

В редакцию Русского TVNET обратилась жительница Риги, которая уже много лет является клиентом банка Citadele. Женщина совсем недавно узнала о том, что в следующем году она больше не сможет использовать свою платёжную карту American Express. В банке сообщили, что American Express «уходит» с рынка Латвии и Литвы, и всем клиентам в течении одного года придётся сменить «кредитку» на Visa.

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О том, что банк Citadele с 1 декабря 2016 года прекращает выдачу карт American Express сообщалось ещё прошлой осенью, однако, как оказалось, для многих жителей Латвии данная новость в этом году стала неожиданностью.

Пресс-служба Citadele комментирует: Новые карты «American Express» клиентам из Латвии и Литвы банк не выдаёт с 1 декабря прошлого года. В свою очередь те, кто получил данную карту ранее, могут использовать её до 31 марта 2018 года.

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В качестве альтернативы обладателям карт American Express из Латвии и Литвы предложат платёжную карту VISA - «Visa Classic», «Gold» или «Platinum».

Правила и условия использования карты не изменятся, обслуживание продолжится на прежних условиях.

Банк планирует обеспечить своим клиентам возможность поменять карты American Express на Visa своевременно и без каких-либо неудобств. Известно, что клиентов «Citadele Visa Platinum» будут обслуживать частные банкиры. Также им будет доступен консьерж-сервис.

Напомним, до сих пор банк Citadele в Литве и Латвии был единственным партнером American Express, у которого были эксклюзивные права выпускать данные платёжные карты.

Карты American Express являются одними из самых популярных в мире - после карт компаний Visa и Mastercard.

Согласно последним данным Ассоциации коммерческих банков Латвии, в сентябре 2016 года латвийцы использовали 125 тыс. 153 платёжные карты American Express.

Пользователем карт American Express были доступны некоторые преимущества – скидки и особые предложения как в Латвии, так и в других страна мира.

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