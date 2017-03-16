Эндзиньш: Латышам труднее принять решения, чем эстонцам

Янис Эндзиньш
 

Янис Эндзиньш. Фото: Edijs Pālens / LETA

У эстонцев другой менталитет и они тесно сотрудничают с Финляндией, которая во многой мере передала Эстонии свой интеллектуальный капитал, а эстонцы сумели во многом скопировать с финнов их методы управления экономикой, так порталу Rus.db.lv заявил руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш.

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«В Латвии мы больше спорим, какая стратегия лучше, а тем временем дела вперед продвигаются медленно», - сказал он. Эндзиньш считает, что изобретать велосипед не стоит – зачастую можно просто скопировать у эстонцев их стратегию и модели. «Конечно, у каждой страны есть своя специфика, и не всегда можно копировать один к одному, но не обязательно брать пример только с эстонцев, можно смотреть и на Литву, и на весь мир в целом – на лучшие концептуальные решения», - полагает он.

«Хватит нам бесконечно ругаться, пора начинать двигаться вперед», - заявил Эндзиньш, отметив, что исторически сложилось так, что латышам трудно принять решение. Он привел пример с картами ИД, когда Латвия и Эстония начали обсуждать их введение одновременно, однако Латвия бесконечно долго обсуждала эту возможность, а Эстония ввела карты очень быстро. «Есть такое выражение: «два латыша – три партии». Надо быть более решительными и быстрее принимать решения», - подчеркнул глава ЛТПП.

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