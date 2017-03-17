НСЭСМИ не получил заявления о сделке MTG

Даце Кезбере
 

Даце Кезбере. Фото: Ieva Lūka / LETA

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) до сих пор не получил заявления о смене владельцев балтийского бизнеса вещающих организаций, принадлежавших медиаконцерну «Modern Times Group» (MTG), сообщает агентство ЛЕТА.

Как рассказала глава НСЭСМИ Даце Кезбере, более подробно прокомментировать сделку можно будет после того, как совет получит заявление и ознакомится со стратегией развития вещающих организаций.

Кроме того, необходимо также дождаться разрешения Кабинета министров на сделку. Оно, вероятно, потребуется на основании планируемых поправок к двум законам, рассматриваемым сейчас Сеймом. Напомним, поправки предусматривают наделение правительства правом обязывать владельцев важных для национальной безопасности компаний продать свою долю, если она значительна.

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16 марта Сейм концептуально поддержал данные поправки, и в силу они могут вступить до того, как Совет по конкуренции примет решение в отношении сделки продажи балтийского бизнеса MTG.

Как сообщили в Министерстве экономики, поправки будут распространяться на эту сделку, и даже если они еще не вступят в силу, когда сделка MTG состоится, у Кабинета министров будет возможность ее пересмотреть.

Как уже писал Русский TVNET, Шведский медиаконцерн «Modern Times Group» (MTG) продал свой бизнес вещающих организаций в странах Балтии инвестиционной компании частного капитала «Providence Equity Partners».

100% долей бизнеса проданы за 115 млн евро, что соответствует стоимости предприятия.

Решение продать балтийский бизнес было принято в связи с происходящими в MTG изменениями - переносом фокуса бизнеса с традиционных вещающих организаций на глобальную цифровую развлекательную среду.

«Providence Equity Partners» также является владельцем мобильного оператора «Bite» в Латвии и Литве.

MTG принадлежат телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, «Канал 2» и радиостанция «Star FM», а также интернет-порталы «Tvplay» и «Skaties». В Эстонии MTG принадлежит телекомпания «Viasat Eesti» и телеканалы TV3, TV6 un TV3+, в Литве - телеканалы TV3, TV3+, TV6 и «Viasat Sport Baltic».

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