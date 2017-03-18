Наши банки за год заработали почти полмиллиарда евро

Прибыль банковского сектора Латвии в прошлом году составила почти полмилларда евро, а самыми прибыльными банками оказались Swedbank, Rietumu banka и ABLV Bank, сообщает LETA.

По данным Латвийской ассоциации коммерческих банков, прибыль Swedbank в прошлом году составила 92,9 млн евро, прибыль Rietumu banka - 86,356 млн евро, прибыль ABLV Bank - 79,337 млн евро.

SEB banka в 2016 году заработал 51,162 млн евро, Citadele - 36,278 млн евро, DNB banka - 30,174 млн евро, Latvijas pasta banka - 11,124 млн евро, Norvik banka - 10,623 млн евро, PrivatBank - 8,983 млн евро, Rigensis Bank - 7,053 млн евро, работающий под брендом BlueOrange «Baltikums Bank» - 6,697 млн евро, латвийский филиал Bigbank - 6,009 млн евро, Expobank - 5,931 млн евро, «Регионала инвестицию банка» - 2,718 млн евро.

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Прибыль Bank M2M Europe в 2016 году составила 1,531 млн евро, прибыль Baltic International Bank - 1,209 млн евро, Meridian Trade Bank - 887 200 млн евро, латвийский филиал Eesti Krediidipank завершил год с убытками в размере 720 300 евро.

Ассоциация не публикует данные о прибыли Danske Bank, Nordea Bank, OP Corporate Bank и Svenska Handelsbanken.

Всего же прибыль банковского сектора Латвии составила в прошлом году 453,754 млн евро. Это на 9,1% больше, чем в 2015 году.