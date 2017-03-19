В Латвии выросло производство спирта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В январе в Латвии произведено 1,343 млн литров спирта, что на 3,6% или на 46 670 литров больше, чем в январе прошлого года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

Этилового спирта в январе произведено на 370 590 литров абсолютного алкоголя, что на 18,3% больше, чем годом ранее. Дегидратированного спирта произведено на 972 820 литров абсолютного алкоголя, что на 1,08% меньше, чем в январе прошлого года.

В Латвию в январе ввезено этилового спирта на 1,05 млн литров абсолютного алкоголя, что на 3,03% больше, чем в январе 2016 года. Этиловый спирт ввозился из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

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В январе объем реализованного в Латвии этилового спирта вырос в 3,9 раза или на 534 200 литров абсолютного алкоголя. В январе 2017 года реализовано 816 390 литров абсолютного алкоголя, в январе 2016 года - 282 190 литров.

В январе на производство алкогольных напитков использовано этилового спирта на 1,34 млн литров абсолютного алкоголя, что на 36,55% больше, чем в январе 2016 года - 981 670 литров абсолютного алкоголя.

В январе в другие страны ЕС вывезено и экспортировано этилового спирта на 387 930 литров абсолютного алкоголя, что на 28,24% больше, чем в январе прошлого года.

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