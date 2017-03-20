Цены на латвийские шпроты упали ниже себестоимости из-за российского эмбарго

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвийские рыбопроизводители скорректировали цены на шпроты ниже себестоимости. Об этом заявил руководитель одного из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис.

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Между рыбопромышленниками ведутся ценовые войны из-за резкого сужения рынка сбыта, пишет издание. Все это сказывается на финансовых показателях.

«Чтобы получить клиентов, предприятия пытаются вытеснить друг друга, предлагая более низкую цену. Таким образом, клиентам предлагается цена ниже себестоимости», — пояснил Бабрис.

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В этом году, по его словам, в отрасли не предвидится улучшений по сравнению с прошлым годом. Заводы работают со сниженными производственными мощностями, что увеличило себестоимость продукции.

Россельхознадзор запретил импорт рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. С тех пор прибалтийские шпроты так и не нашли замены российскому рынку.

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