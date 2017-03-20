Десять мифов и истин о кредитах

Платформа сравнения займов www.altero.lv позволяет любому потенциальному заемщику сопоставить предложения различных кредиторов и выбрать наиболее подходящий и выгодный для себя вариант. Общение с пользователями портала выявило ряд мифов, в сознании потребителей связанных со сферой кредитования и возможностями получения займов для удовлетворения различных потребностей. Создатель и руководитель аltero.lv Артур Костин разъясняет наиболее распространенные из них.

В своем банке условия всегда будут выгоднее

Не всегда! Правда, оформление кредита в банке, с которым заемщик ранее не сотрудничал, потребует немного больше времени и предоставления сведений о своих доходах. Но финансовая выгода может оказаться весьма ощутимой, поэтому сравнивать следует не только процентные ставки, но и другие связанные с выдачей кредита или оформлением лизинга расходы. Их величина может зависеть от финансовой ситуации заемщика, от цели займа, от стратегии бизнеса и портфеля услуг финансового учреждения.

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Заем невыгодно возвращать раньше определенного срока

Совсем напротив - выгодно, и это смело можно делать! Кредитное учреждение начисляет проценты на день полного возврата основной суммы, не взимая ни неустойку, ни будущие процентные платежи.

Пенсионеры и другие люди с низкими доходами не могут получить потребительский кредит или взять авто в лизинг

Для получения кредита регулярность доходов важнее их величины. Ежемесячный платеж не может превышать 50% суммарных доходов. Каждый кредитор сам оценивает, какой кредит он может вам предложить, и возможности в этом плане очень разнообразны.

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По кредитам под залог автомашины процентные ставки выше

Предлагаемые кредиторами процентные ставки могут варьироваться в весьма широких границах от 1,3% до 45%. Непременно надо учитывать, на чье имя регистрируется автомобиль – кредитора или клиента, требуется ли оформление KASKO, какова величина первого взноса и переходит ли авто после последнего платежа по лизингу в собственность клиента.

Потребительский кредит – самый дорогой вид займа

Хотя процентные ставки по потребительским кредитам выше, чем для ипотеки или лизинга, эти займы дешевле быстрых кредитов или отдельных кредитных карт, предлагаемых банками. Положительно то, что для этих кредитов не требуется залог, что делает их оптимальным вариантом для относительно крупных покупок или, например, ремонта жилища.

Для получения потребительского кредита требуется безупречная кредитная история

Заем можно получить и в том случае, если ранее доводилось просрочить платежи. Правда, надо считаться с тем, что возможная сумма кредита будет меньше, а проценты – выше, поскольку в глазах кредитора вы будете клиентом повышенного риска.

Получить потребительский кредит или оформить лизинг можно только в банке

В Латвии действуют около 60 кредитных учреждений, представляющих как банковский, так и небанковский сектор. Перед оформлением займа настоятельно рекомендуем убедиться, что конкретный кредитор имеет лицензию и соответствует установленным в Латвии рыночным стандартам. Это можно выяснить в Центре защиты прав потребителей.

Предложения разных кредиторов не особо различаются

Различия могут быть огромными – вплоть до пары тысяч евро! На общую стоимость кредита влияют и установленная кредитором процентная ставка, и плата за оформление договора, и прочие платежи, поскольку некоторые кредиторы взимают дополнительную плату за обслуживание договора. Все аспекты надо тщательно оценивать, и неоценимую помощь в этом окажет платформа сравнения займов www.altero.lv.

Авто в лизинг лучше не брать, так как платишь за то, что тебе не принадлежит

Лизинг действительно представляет собой аренду с правом выкупа, поэтому прекрасно подходит тем, для кого возможность ежедневно ездить на автомобиле важнее прав собственности. Кредиторы отреагировали на тенденцию, давно подмеченную социологами и антропологами – люди все реже хотят приобретать необходимые для удовлетворения повседневных потребностей вещи в свою собственность, предпочитая пользоваться вещью, а когда она устареет – вернуть производителю и получить следующую, новейшую модель. В автомобильной сфере это особенно выражено. В Латвии сегодня можно взять заем под залог приобретаемого автомобиля или же просто получить деньги на его покупку. Автолизинг стал классическим и привычным для потребителей способом приобретения автомашины по аналогии с ипотекой – автомобиль служит залогом до полного погашения кредита, к тому же оформлен на имя кредитора. Именно благодаря наличию обеспечения процентные ставки по лизингу обычно ниже. Сравнительно недавно появился ряд кредиторов, предлагающих заем на покупку автомашины без залога. Это однозначно быстрее и проще, но и процентные ставки будут выше. При покупке авто в кредит не обязательно оформлять страхование KASKO, что тоже стоит немалых денег, особенно для автомашин старше десяти лет. Тогда кредит выгоднее лизинга.

Оценивать предложения сложно, оформлять кредит - долго

В мире технологий заем можно получить за один день. Если есть время и интерес углубляться в детали, то это займет пару дней. Платформа www.altero.lv позволяет получить предложения от заемщиков в течение пары часов после заполнения заявки. Это даст представление о доступных решениях, после чего можно обращаться уже непосредственно к выбранному кредитору.

www.altero.lv - это инновационное предприятие финансовых технологий (FinTech), обеспечивающее бесплатные услуги по сравнению займов. Среди его партнеров Citadele, PrivatBank, Bigbank, TF Bank, Aizdevums.lv, InCredit Group, Inbank, Credit24, Money Express Credit, VitaCredit, NordCard, Motoro, Mogo и другие. Услугами основанного в середине 2016 года предприятия www.altero.lv на сегодняшний день воспользовались около 10 000 клиентов.