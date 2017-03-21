Бывший госсекретарь США Керри: Латвия - привлекательное место для инвестиций

 

Фото: ALEX BRANDON / POOL / AP POOL

Латвия - привлекательное место для вложения денег и имеет потенциал для иностранных инвестиций, заявил в интервью агентству ЛЕТА бывший госсекретарь США Джон Керри, находящийся в Риге с визитом.

Керри, который рассматривает возможности заняться бизнесом и стать инвестором, усматривает в этой части мира огромный потенциал, и частично он уже реализуется. Этот регион развивается быстрее, чем остальная Европа, отметил он, добавив, что правительство Латвии хочет двигаться вперед, экспорт и промышленность развиваются.

Керри отметил преимущества Латвии.

С его точки зрения, это сильная система образования, подготовленная рабочая сила, членство в ЕС с ясным правилами и стандартами

. Он считает, что люди должны узнать больше о Латвии, Литве и Эстонии.

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В мире «лежит» много денег, которые не используются, и их хозяева постепенно приходят к выводу, что выжидание - не самый правильный путь.

Керри согласен, что интерес американских инвесторов к Балтии растет, что связано с гарантиями безопасности, предоставляемыми США и НАТО.

Бывший госсекретарь не сказал, намерен ли он инвестировать в Латвию, но заявил, что в ходе визита в Ригу хотел бы узнать больше.

Как уже сообщал наш портал, с двухдневным визитомв Латвии находится бывший госсекретарь США Джон Керри.

Цель визита - получить более глубокое представление об экономической среде в Латвии, а также подчеркнуть значение американских инвестиций в регионе.

У Керри были предусмотрены встречи с предпринимателями, инвестиционными организациями и должностными лицами, в том числе премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, представителями Американской торговой палаты в Латвии, Совета иностранных инвесторов в Латвии, Латвийского агентства инвестиций и развития.

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