Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола
 

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Makare / LETA

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сегодня примет участие в заседании совета Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП), чтобы разъяснить планируемую Минфином налоговую реформу. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель ЛССП Санита Биркенфелде.

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ЛССП концептуально поддерживает предложенную Минфином налоговую реформу. Как отметил председатель ЛССП Эгил Балдзенс, ЛССП высоко оценивает проделанную Минфином работу и состоявшиеся дискуссии.

«Мы признательны за то, что учтены рекомендации и требования профсоюзов. При нынешнем предложении Минфина получатели минимальной зарплаты будут получать больше денег «на руки», что является значительным шагом в борьбе с теневой экономикой», - указал он.

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У профсоюзов есть свои «красные линии» -

ЛССП категорически отвергает любое повышение налогов на рабочую силу и уменьшение льгот,

подчеркнул Балдзенс.

Необходимо думать о повышении зарплат в здравоохранении и образовании, независимо от проведенных в этих отраслях реформ, указал профсоюзный лидер.

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