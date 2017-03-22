Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сегодня примет участие в заседании совета Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП), чтобы разъяснить планируемую Минфином налоговую реформу. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель ЛССП Санита Биркенфелде.

ЛССП концептуально поддерживает предложенную Минфином налоговую реформу. Как отметил председатель ЛССП Эгил Балдзенс, ЛССП высоко оценивает проделанную Минфином работу и состоявшиеся дискуссии.

«Мы признательны за то, что учтены рекомендации и требования профсоюзов. При нынешнем предложении Минфина получатели минимальной зарплаты будут получать больше денег «на руки», что является значительным шагом в борьбе с теневой экономикой», - указал он.

Реклама

У профсоюзов есть свои «красные линии» -

ЛССП категорически отвергает любое повышение налогов на рабочую силу и уменьшение льгот,

подчеркнул Балдзенс.

Необходимо думать о повышении зарплат в здравоохранении и образовании, независимо от проведенных в этих отраслях реформ, указал профсоюзный лидер.

Еще по этой теме