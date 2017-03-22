Рейрс: налоговая реформа пройдет мимо пенсионеров

Министр благосостояния Янис Рейрс
 

Министр благосостояния Янис Рейрс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Предложенная Минфином налоговая реформа внесет в социальную сферу лишь небольшие изменения, и большинство пенсионеров ее не ощутит - ни положительно, ни отрицательно. Об этом в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заявил министр благосостояния Янис Рейрс.

Он отметил, что к социальной сфере в реформе относится только идея повысить необлагаемую подоходным налогом часть пенсии, сообщает агентство ЛЕТА. «Это касается очень маленькой части пенсионеров. Практически пенсионеры - это те, кто не работает, и их эти налоговые реформы никоим образом не затрагивают. Во всяком случае, половины пенсионеров, половины людей с инвалидностью эти налоговые реформы не касаются», - сказал министр.

При этом Рейрс обеспокоен тем фактом, что реформы предусматривают большее увеличение доходов для людей, которые живут одни, чем для семей с низкими доходами. Это связано с тем, что за детей необлагаемый минимум практически нельзя изменить.

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Рейрс напомнил, что Минблаг подал на рассмотрение на совещании госсекретарей министерств концепцию уровня минимальных доходов, в которой предложено повысить уровень бедности с 49 евро до 100 евро, а также до 94 евро повысить минимальную пенсию, которая в Латвии не менялась уже 12-13 лет.

Как уже писал Русский TVNET, предложенная Министерством финансов налоговая реформа предусматривает снижение подоходного налога с населения до 20%, отмену налога солидарности и сохранение налога с микропредприятий.

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