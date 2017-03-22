Долги Лоскутова - 53,2 тыс. евро; Агешин погасил ипотеку

Александр Лоскутов, Дзинтарс Расначс, Валерий Агешин и Борис Цилевич
 

Александр Лоскутов, Дзинтарс Расначс, Валерий Агешин и Борис Цилевич. Фото: LETA, TVNET

Депутаты Сейма начали подавать свои декларации должностных лиц. Первыми их подали член правления «Согласия» Борис Цилевич, заместитель председателя парламентской фракции «Согласия» Валерий Агешин. В свою очередь из министров первым свою декларацию должностного лица за прошлый год подал министр юстиции Дзинтарс Расначс из Национального объединения.

Агешин указал, что ему принадлежат две квартиры в Лиепае, а еще одна находится в общей собственности. Также в его использовании имеется квартира в Риге. Ему принадлежит и машина «Volvo» 2003 года. В виде зарплаты за работу в Сейме он получил 41,2 тыс. евро, а от Балтийской международной академии - 1,5 тысячи.

Агешин в прошлом году погасил ипотеку.

Реклама

Цилевич указал в декларации за прошлый год, что у него есть автомобиль «Mazda» 2007 года выпуска и квартира в Риге. В Сейме он заработал 33,6 тыс. евро. В банке SEB за год он накопил почти 20 тыс. евро. В виде гонораров получил 4,8 тыс. евро. Долги в декларации за прошлый год Цилевич не указал.

Декларацию должностного лица подал и член правления патрии «Единство» Алексей Лоскутов.

В Сейме в виде зарплаты в прошлом году он получил 34,8 тыс. евро. Указал он и долги в размере 53,2 тыс. евро. Также в Сейме в прошлом году он получил компенсацию 193 евро. В Рижском техническом университете он заработал 849 евро. Ему принадлежит квартира в Риге, земля и постройка в Царникавском крае.

Декларация Расначса за прошлый год пока что недоступна.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Названы самые опасные болезни для человека Hi-Tech

Названы самые опасные болезни для человека

Как сделать женщине хорошо Wo&Men

Как сделать женщине хорошо

Курьез: возможность покормить ламу не обрадовала ребенка Wo&Men

Курьез: возможность покормить ламу не обрадовала ребенка

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев Hi-Tech

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев

Откровенный архив: Рената Литвинова снималась ню, будучи моделью Wo&Men

Откровенный архив: Рената Литвинова снималась ню, будучи моделью

Сейм

Зарплаты

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INSTRUCTORS
INSTRUCTORS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
http://alkoutlet.lv

Темы

 