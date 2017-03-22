Долги Лоскутова - 53,2 тыс. евро; Агешин погасил ипотеку

Депутаты Сейма начали подавать свои декларации должностных лиц. Первыми их подали член правления «Согласия» Борис Цилевич, заместитель председателя парламентской фракции «Согласия» Валерий Агешин. В свою очередь из министров первым свою декларацию должностного лица за прошлый год подал министр юстиции Дзинтарс Расначс из Национального объединения.

Агешин указал, что ему принадлежат две квартиры в Лиепае, а еще одна находится в общей собственности. Также в его использовании имеется квартира в Риге. Ему принадлежит и машина «Volvo» 2003 года. В виде зарплаты за работу в Сейме он получил 41,2 тыс. евро, а от Балтийской международной академии - 1,5 тысячи.

Агешин в прошлом году погасил ипотеку.

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Цилевич указал в декларации за прошлый год, что у него есть автомобиль «Mazda» 2007 года выпуска и квартира в Риге. В Сейме он заработал 33,6 тыс. евро. В банке SEB за год он накопил почти 20 тыс. евро. В виде гонораров получил 4,8 тыс. евро. Долги в декларации за прошлый год Цилевич не указал.

Декларацию должностного лица подал и член правления патрии «Единство» Алексей Лоскутов.

В Сейме в виде зарплаты в прошлом году он получил 34,8 тыс. евро. Указал он и долги в размере 53,2 тыс. евро. Также в Сейме в прошлом году он получил компенсацию 193 евро. В Рижском техническом университете он заработал 849 евро. Ему принадлежит квартира в Риге, земля и постройка в Царникавском крае.

Декларация Расначса за прошлый год пока что недоступна.