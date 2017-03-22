Римшевич: Банкам сейчас не нужны ваши вклады, денег у них и так полно

Низкие ставки по вкладам в банках проблема не только для Латвии, но и для всего ЕС, в эфире программы «Разворот» на радио Балтком сказал президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он считает, что изобилие денег такое, что банки делают все возможное, чтобы не принимать вклады.
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Банком деньги сейчас не нужны, сейчас Банк Латвии дает займы практически за нулевые проценты, говорит Римшевич. В то же время, он признал, что инфляция понемногу возвращается и процентные ставки по вкладам потихоньку также вернутся. Римшевич связал ожидание уменьшение денежного потока с предстоящим снижением финансирования средств фондов Евросоюза. Он считает, что
еврофонды могли быть освоены гораздо быстрее и успешнее, если была бы введена система премирования чиновников, которые помогают осваивать еврофонды.
«Мы за то, чтобы премировать госчиновников, если деньги ЕС осваиваются полностью – 90 процентов освоения было бы нормально. Нужно чтобы эти деньги остались в Латвии с высокой добавленной стоимостью. Уже в прошлом году было видно, что у нас нет вектора направления, всем все равно, и у людей нет мотивации все делать быстро. Если бы это делалось быстрее, то это были бы 600 млн евро в год, а не 100, и экономика подогревалась бы гораздо быстрее, быстрее создавались бы и рабочие места, поэтому система премирования просто необходима», - считает Римшевич.
«Люди думают, что, если мы уже живем 3 года в еврозоне, то все происходит само собой. Однако, если бы у нас остались латы, мы не получили бы 1,5 млрд евро практически за нулевой процент на 4 года от Европейского Центробанка. Не все достигается в один день. Выравнивание доходов - это процесс на 20 лет, а создание новых рабочих мест уже происходит сейчас, ежемесячно создается 1000 рабочих мест.
Но евро - это не волшебная палочка, мы должны действовать сами, евро - это просто предпосылка,
что в Латвии за 3 года была создана среда, где можно работать в едином валютном пространстве при низких процентных ставках», - отметил президент Банка Латвии.
Римшевич полагает, что в Латвии есть все предпосылки для экономического рывка – есть люди и деньги, просто нужна правильная стратегия и вера в свои силы.
«Наша экономика находится на хороших позициях, чтобы снова стать одной из самых быстро растущих экономик мира», - сказал президент Банка Латвии.
Как сообщалось ранее, введение преложенной Банком Латвии (БЛ) налоговой стратегии позволило бы экономике государства в 2020 году получить дополнительно 700 млн евро, заявил Илмар Римшевич. В результате предложенных БЛ налоговых изменений внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2018 году вырос бы на 0,6%, в 2019 году - на 1,4%, в 2020 году - на 2,4% больше, чем при сохранении нынешней налоговой системы. Цель разработанной БЛ стратегии - добиться, чтобы монетарная политика государства стала мудрее, чтобы возобновилось кредитование предприятий, чтобы в страну были привлечены инвестиции и экономика развивалась быстрее, подчеркнул он.