Римшевич: Банкам сейчас не нужны ваши вклады, денег у них и так полно

Низкие ставки по вкладам в банках проблема не только для Латвии, но и для всего ЕС, в эфире программы «Разворот» на радио Балтком сказал президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он считает, что изобилие денег такое, что банки делают все возможное, чтобы не принимать вклады.

Банком деньги сейчас не нужны, сейчас Банк Латвии дает займы практически за нулевые проценты, говорит Римшевич. В то же время, он признал, что инфляция понемногу возвращается и процентные ставки по вкладам потихоньку также вернутся. Римшевич связал ожидание уменьшение денежного потока с предстоящим снижением финансирования средств фондов Евросоюза. Он считает, что

еврофонды могли быть освоены гораздо быстрее и успешнее, если была бы введена система премирования чиновников, которые помогают осваивать еврофонды.

«Мы за то, чтобы премировать госчиновников, если деньги ЕС осваиваются полностью – 90 процентов освоения было бы нормально. Нужно чтобы эти деньги остались в Латвии с высокой добавленной стоимостью. Уже в прошлом году было видно, что у нас нет вектора направления, всем все равно, и у людей нет мотивации все делать быстро. Если бы это делалось быстрее, то это были бы 600 млн евро в год, а не 100, и экономика подогревалась бы гораздо быстрее, быстрее создавались бы и рабочие места, поэтому система премирования просто необходима», - считает Римшевич.

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«Люди думают, что, если мы уже живем 3 года в еврозоне, то все происходит само собой. Однако, если бы у нас остались латы, мы не получили бы 1,5 млрд евро практически за нулевой процент на 4 года от Европейского Центробанка. Не все достигается в один день. Выравнивание доходов - это процесс на 20 лет, а создание новых рабочих мест уже происходит сейчас, ежемесячно создается 1000 рабочих мест.

Но евро - это не волшебная палочка, мы должны действовать сами, евро - это просто предпосылка,

что в Латвии за 3 года была создана среда, где можно работать в едином валютном пространстве при низких процентных ставках», - отметил президент Банка Латвии.

Римшевич полагает, что в Латвии есть все предпосылки для экономического рывка – есть люди и деньги, просто нужна правильная стратегия и вера в свои силы.

«Наша экономика находится на хороших позициях, чтобы снова стать одной из самых быстро растущих экономик мира», - сказал президент Банка Латвии.

Как сообщалось ранее, введение преложенной Банком Латвии (БЛ) налоговой стратегии позволило бы экономике государства в 2020 году получить дополнительно 700 млн евро, заявил Илмар Римшевич. В результате предложенных БЛ налоговых изменений внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2018 году вырос бы на 0,6%, в 2019 году - на 1,4%, в 2020 году - на 2,4% больше, чем при сохранении нынешней налоговой системы. Цель разработанной БЛ стратегии - добиться, чтобы монетарная политика государства стала мудрее, чтобы возобновилось кредитование предприятий, чтобы в страну были привлечены инвестиции и экономика развивалась быстрее, подчеркнул он.