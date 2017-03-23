В кампании против Depо в Елгаве ищут российский след

Руководство эстонского инвестиционного фонда EfTEN Capital обратилось в Полицию безопасности с просьбой проверить кампанию, направленную против строительства в Елгаве торгового центра Depo. EfTEN Capital предполагает, что протесты против строительства Depo в Елгаве могут быть связаны с деятельностью иностранных разведок и службы безопасности.

EfTEN Capital считает, что в Елгаве ведется активная пропаганда против проекта. В кампанию, которая ведется от имени всех елгавчан, вовлечены СМИ, пишутся письма, происходит дезинформация населения. Один из заметных активистов - Виктор Гущин, известный как

«радикальный представитель интересов России и организатор недружественных для Латвии действий».

Фонд ссылается на информацию передачи «Ничего личного» о том, что Виктор Гущин учредил Балтийский центр исторических и социально-политических исследований, который финансируется за счет непопятных дотаций и анонимных пожертвований. С 2009 года центр получил 126 тыс. евро.

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«За деньги налогоплательщиков раздаются интервью на государственном радио, развернулась деятельность в соцсетях, пишутся письма президенту Латвии, создаются публикации в газете и на портале Zemgales Ziņas. В комментариях к статьям звучат призывы к этому человеку и другим организаторам кампании против Depo выдвинуть кандидатуры на выборах», - пишет EfTEN Capital.

Полиция безопасности в своих ежегодных отчетах утверждает, что Гущин тесно связан с посольством России, а его центр получает финансирование из-за рубежа.

В 2014 году Гущин был кандидатом на выборах в Сейм и Европарламент от «Русского союза Латвии».

Магазин Depo планируется построить на берегу Лиелупе, рядом с городским променадом, недалеко от моста через реку и Елгавского дворца. Против проекта выступает группа жителей Елгавы, в том числе Виктор Гущин, художники Илмарс и Илона Дрилини, журналист Гайтис Грутупс и архитектор Вентс Гриетенс. Они полагают, что проект испортит городской пейзаж и станет в нем чуждым элементом.