Плюсы наводнения: Латвия полностью обеспечивает себя электричеством

Падение уровня воды в Даугаве продолжается, однако полноводность реки все еще достаточна, чтобы ГЭС полностью обеспечивали потребление электроэнергии в Латвии, сообщает агентство ЛЕТА.

После повышения уровня воды уже с 7 марта произведенная даугавскими ГЭС электроэнергия полностью покрывает местный спрос. Более того, часть электричества идет на экспорт, сообщает агентство ЛЕТА. Так, на прошлой неделе Латвия произвела на 69% больше электроэнергии, чем потребила.

По прогнозам, в ближайшую неделю уровень воды в Даугаве будет падать быстрее, так как значительных осадков не прогнозируется.

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В других реках Латвии уровень воды тоже в основном понижается. Температура воды составляет +1..+5 градусов.

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