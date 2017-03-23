Правительство утвердило график принятия бюджета на 2018 год

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В четверг, 23 марта, правительство на внеочередном заседании утвердил проект распоряжения о рамке среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы. Кроме того, был утвержден график разработки госбюджета на 2018 год.

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Как сообщает агентство ЛЕТА, до 1 июня министерства должны подать Министерству финансов и Межведомственному координационному центру предложения по приоритетным мерам и их финансированию.

В июне правительство рассмотрит законопроекты по налоговой политике. Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола надеется, что Сейм сможет принять документы уже в сентябре.

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8 августа будет известен объем фискального пространства, и на двух заседаниях Кабинет министров решит, на какие меры направить дополнительные средства.

Сопровождающие бюджет законопроекты Кабмин рассмотрит в сентябре, утвердит бюджет 10 октября, а 12 октября передаст его в Сейм.

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