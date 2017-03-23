В Латвии самые низкие зарплаты - в образовании и медицине

В прошлом году быстрее всего повышались зарплаты на средних и крупных предприятиях - на 6%, свидетельствует исследование зарплат, проведенное компанией по отбору кадров «CV-Online Latvia».

На малых предприятиях зарплаты выросли на 4%, а средняя нетто-зарплата с учетом премий поднялась почти на 5%.

Значительные различия сохраняются в величине зарплат между Ригой и регионами, а также в различных секторах бизнеса.

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Самый быстрый рост зарплат, почти на 14%, был в фармацевтике, химической промышленности и в страховании.

Самые высокие нетто-зарплаты уже несколько лет сохраняются в ИТ и финансовой сфере, самые низкие - в образовании и медицине.

В Риге средняя зарплата составила 936 евро, в Даугавпилсе – 582 евро. Средняя зарплата в Курземе составляла в прошлом году 678 евро, в Земгале 680 евро, в Латгале 594 евро, в Видземе 649 евро, в Рижском регионе и Юрмале 865 евро.