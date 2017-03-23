Ради 2% от ВВП на оборону министерствам придется отказаться от желаний

В четверг правительство поддержало принятое ранее решение направить в будущем году на нужды обороны 2% от ВВП. Однако, по словам премьер-министра Мариса Кучинскиса, по этой причине министерствам придется отказаться от части своих желаний.

Подготовка бюджета 2018 года будет отличаться от прежнего тем, что он будет разрабатываться в контексте новой налоговой политики, сообщает агентство ЛЕТА.

Правительство планирует подать в Сейм связанные с новой налоговой политикой законопроекты в начале лета, чтобы их утвердили в сентябре.

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Премьер отметил, что принятие новой налоговой стратегии и бюджета 2018 года будет трудным, поэтому от некоторых дополнительных запросов придется отказаться.

Он также напомнил, что приоритетом будущего года остается здравоохранение.

Кучинскис также рассказал, что на внеочередном заседании правительства министр сообщения Улдис Аугулис предложил включить в бюджетную базу вопрос о финансировании сельских дорог, направив на них 25% поступлений от акцизного налога. «Это технический вопрос, но правительство обязалось выделить на дороги дополнительно 25 млн евро», - сказал премьер.

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