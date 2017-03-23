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Владелец сети ресторанов Gan bei ООО Lage Ko рассказал о текущем финансовом состоянии, планах на будущее и о том, какое влияние оказал на хозяйственную деятельность предприятия уголовный процесс, начатый в 2014 году финансовой полицией Службы государственных доходов.

На основании решения суда Видземского предместья Риги в июле 2016 года на предприятие был наложен штраф в размере 747 минимальных зарплат, или 298`590 евро, а так же компенсация причиненных государству убытков в размере 957`800 евро, ответственные лица были приговорены к условному лишению свободы на срок от одного до четырех лет. Ответственные лица полностью признали свою вину, согласились с обвинением и наказаниями, самыми суровыми до сих пор в судебной практике ЛР за такого рода нарушения.

Оборот предприятия в 2016 году составил более 17`000`000 евро.

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Налогов в государственную казну в 2016 году уплачено более чем на 4`500`000 евро.

В настоящее время в 22 структурных единицах предприятия в Латвии обеспечено 630 рабочих мест. В число структурных единиц входит пищевое производство, где заняты 80 человек, розничная сеть гастрономии, сеть ресторанов кафе.

В планы предприятия в ближайшие годы входит расширение сети магазинов-кафе «Lage Gastronomija». Кроме того, планируется открыть новые рестораны «Galleria D`arte» и «Gan bei», а также полностью реконструировать помещения летнего ресторана «Gan bei» в Юрмале, открыв современный ресторан, который будет работать весь год.

В ближайшие международные планы предприятия входит открытие в Литве еще одного ресторана «Gan bei» и двух кафе «Lage Gastronomija», а также наконец откроется первый ресторан «Gan bei» в Эстонии.

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