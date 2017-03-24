Рейтинг зарплат: ИТ-специалисты по-прежнему в топе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В прошлом году больше всего повысились зарплаты на средних и крупных предприятиях - на 6%, свидетельствует исследование зарплат, проведенное компанией по отбору кадров «CV-Online Latvia».

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На малых предприятиях зарплаты выросли на 4%, а средняя нетто-зарплата с учетом премий повысилась почти на 5%.

Значительные различия сохраняются в размере зарплат между Ригой и регионами, а также в различных секторах бизнеса. Самый большой прирост зарплат - почти на 14% - был в фармацевтике, химической промышленности и в страховании.

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Самые высокие нетто-зарплаты уже несколько лет сохраняются в ИТ и финансовой сфере,

самые низкие - в образовании и медицине. В Риге средняя зарплата составила 936 евро, в Даугавпилсе – 582 евро.

Средняя зарплата в Курземе составляла в прошлом году 678 евро, в Земгале 680 евро, в Латгале 594 евро, в Видземе 649 евро, в Рижском регионе и Юрмале 865 евро.

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