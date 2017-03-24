Убытки «Рижского завода ювелирных изделий» достигли 27 000 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Консолидированный оборот «Рижского завода ювелирных изделий» в прошлом году составил 962,180 тыс. евро, что на 11,9% меньше, чем годом ранее, а убытки увеличились на т 68,8% и достигли 26 994 евро, свидетельствует консолидированный отчет предприятия за 2016 год, поданный бирже «Nasdaq Riga».

В отчете говорится, что падение оборота связано со снижением оптовой наценки в условиях жесткой конкуренции на рынке ювелирных изделий.

Также завод сообщает о том, что в августе 2016 года его магазин был ограблен, и убытки составили 92 тыс. евро.

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«Рижский завод ювелирных изделий» продолжает изучать возможности увеличения реализации на местном и иностранных рынках. В 2017 году предприятие планирует искать корпоративные заказы и участвовать в государственных закупках, а также обновить ассортимент.

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