Открытие газового рынка: поставщика сможем выбирать из 15 компаний

Сегодня заявку на торговлю газом на свободном рынке природного газа подало предприятие «WIN Balitc», таким образом, число коммерсантов, изъявивших желание торговать природным газом, достигло пятнадцати, свидетельствует информация регистра торговцев.

Также заявки подали АО «Латвияс газе», ООО «Enefit», АО «AJ Power Gas», ООО «SK Sistеmas», ООО «Frenzo», АО «Latvenergo», ООО «Euro Energo Company», ООО «GEG», ООО «Latvijas propаna gаze», АО «Rigas gaze», ООО «Scener», АО «Daugavpils siltumtikli» и две литовские компании «Lietuvos Duju Tiekimas» и «Litgas».

Как сообщалось,

в связи с открытием рынка природного газа с 3 апреля 2017 года юридические лица до 15 июня этого года должны выбрать поставщика газа

и заключить с ним договор. Если новый договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года природный газ им будет поставлять действующий торговец в соответствии с действующими дифференцированными конечными тарифами, а после 1 июля - по утвержденной регулятором цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

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В свою очередь домашним хозяйствам после открытия рынка необязательно выбирать нового поставщика природного газа или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства будут продолжать покупать природный газ у имеющегося торговца, то они как связанные пользователи будут получать газ по установленной КРОУ цене.

Обязательство поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене установлен для АО «Латвияс газе» как публичного торговца природным газом до 2019 года.

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