Отмена налога на недвижимость: хотят собрать 50 тысяч подписей

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собирают подписи за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.

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Инициатором выступила Лиана Хиршсоне. Она планирует собрать 50 тысяч подписей. Сам сбор подписей начался еще год назад, и на данный момент под инициативой подписалось уже 14 тысяч человек, сообщает агентство ЛЕТА.

27 марта около здания Сейма пройдет мероприятие за отмену налога, поэтому Хиршсоне призывает жителей подписываться, чтобы собрать 50 тысяч подписей.

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«Давление общества в этой ситуации – самое главное!» – уверена она.

Народное собрание за отмену налога на недвижимость на единственное жилье пройдет 27 марта в 18.00 около здания Сейма.

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