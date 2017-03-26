Полтора года работы, но плана объединения самоуправлений нет

На следующей неделе должны быть готовы предложения Министерства охраны среди и регионального развития о создании областей сотрудничества регионов, однако вместо этого подготовлено информационное сообщение, в котором описана нынешняя ситуация. Сам же законопроект до сих пор не подан. Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, сейчас министерство предлагает подготовить изменения в законе к сентябрю.

Модель с областями сотрудничества самоуправлений министерство взращивает уже полтора года. Оно должно было на следующей неделе положить на стол правительства поправки к закону, чтобы можно было сделать следующий шаг реформ. Этого требует план действий правительства. Однако вместо этого через полтора года работы на стол правительства ляжет сообщение, в котором в очередной раз описана история и обрисована нынешняя ситуация. В конце сообщения на одной странице имеются шесть пунктов о дальнейших направлениях действий по созданию областей сотрудничества.

«Это будет путь, это будут принципы, как мы думаем, каково должно быть это сотрудничество, будут проанализированы все вопросы, которые появляются, когда сталкиваемся с областями сотрудничества», - заявил министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

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При этом более конкретное понимание вопроса дают недавно завершенные Госконтролем ревизии в 20 самоуправлениях. Они подтверждают, что

если муниципалитеты будут сотрудничать, то затраты на услуги снизятся.

К примеру, в самоуправлении Мадоны есть кабинет, где одновременно работают две отдельные стройуправы. Одна из них - в Мадонском крае. Вторая - в объединенной стройуправе трех соседних краев - Цесвайнского, Лубанского и Вараклянского.

В свою очередь объединенной стройуправой руководит сотрудница, которая на неполную ставку продолжает работать в мадонской стройуправе.

Несмотря на это, вопрос о создании объединенной стройуправы для четырех краев до сих пор не решен.

Ревизия дала повод задуматься о том, что нужно, к примеру, работать не только в одном кабинете, но и как одному, объединенному учреждению.

Отметим, что ревизия была проведена в двадцати самоуправлениях примерно одинакового размера. Она показала, что услуги стройуправы обходятся в разных самоуправлениях от двух до пяти евро на одного жителя в год. Самые дорогие расходы - в Руцаве: 18 евро на одного жителя края в год. Госконтроль оценил и другие оказанные самоуправлениям услуги, к примеру, загсов, и сделал вывод, что там, где самоуправления сотрудничают, расходы ниже.

Однако часто края не рвутся к сотрудничеству, так как не хватает уверенности в позитивном эффекте или способности это рассчитать.

Сейчас необходимость установить территории сотрудничества самоуправлений призывают и в контексте всех остальных актуальных реформ. Однако конкретный план для нового разделения регионов не обещают так быстро. К примеру, Министерство внутренних дел, подготавливая новые планы, уже считаются с ранее установленными 29 областями сотрудничества.