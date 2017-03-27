Пропавший дедушка нашелся, но родные возмущены действиями полиции

Во вторник 21 марта в Риге пропал мужчина, у которого имелись проблемы со здоровьем. Родственники сразу оповестили Госполицию и организацию по поиску людей bezvests.lv. К счастью, спустя несколько дней родные своим силами нашли мужчину, однако поведение стражей порядка порядка удивило и возмутило их.

65-летний Улдис пропал в Ильгюциемсе. Он был дома один, а потом просто вышел и пропал. У него проблемы с памятью, дорогу домой он мог и не вспомнить, поэтому родные сразу забили тревогу. По счастливому стечению обстоятельств днем 24 марта его внучка обнаружила дедушку на пересечении улиц Базницас и Лачплеша.

При этом родных шокировал тот факт, что полиция за эти несколько дней не удосужилась ввести информацию о пропавшем в свою базу данных.

Мало того, оказалось, что сотрудники Рижской муниципальной полиции нашли мужчину, доставили его в ночной приют, а на следующий день утром выпустили.

Именно дежурная ночлежки увидела информацию о пропавшем в интернете и сообщила родственникам.

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У него были с собой персональные документы и «муниципалы» проверили их, однако, так как в базе данных пропавших Улдис не был зарегистрирован, отправили мужчину в ночлежку. Это означает, что полиция после подачи заявления о пропаже не среагировала и не внесла мужчину в список.

В Госполиции этот факт признали, начато служебное расследование, сообщает Degpunktā.

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