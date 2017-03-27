С апреля пособия по безработице будут рассчитывать по-новому

 

Фото: LETA

С 1 апреля этого года меняются требования для получения пособия по безработице.

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Как сообщает агентство ЛЕТА, лица, которые получат статус безработного начиная с 1 апреля, будут иметь право на пособие, если за них выплаты социального страхования осуществлялись 12 месяцев в период за последние 16 месяцев до дня получения статуса.

В свою очередь для лиц, которым Госагентство занятости присвоит статус безработного до 31 марта, право на пособие будет устанавливаться как раньше - если выплаты проводились девять месяцев в период за последний год.

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Остальные требования для получения пособия по безработице изменены не будут. Как и ранее, у лица должен быть статус безработного, который присуждает Госагентство занятости, а общий стаж страхования должен составлять минимум год.

Отметим, что, в среднем, VSAA ежемесячно присуждает пособия по безработице 5,5 тысячам лиц.

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